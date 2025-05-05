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عربي-دولي
ترمب: سأزور السعودية والإمارات وقطر الأسبوع المقبل
Lebanon 24
05-05-2025
|
18:03
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أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترمب
أنه سيزور
السعودية
والإمارات وقطر الأسبوع المقبل.
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