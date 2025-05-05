Advertisement

عربي-دولي

الشرع "قريبا" في فرنسا

Lebanon 24
05-05-2025 | 23:12
A-
A+
Doc-P-1356338-638821087930959420.jpg
Doc-P-1356338-638821087930959420.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد مكتب الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الإثنين، أن من المتوقع أن يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا قريبا، من دون أن يُحدّد موعدا دقيقا للزيارة.
Advertisement

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وجّه دعوة إلى الشرع في شباط الماضي، لزيارة باريس خلال الأسابيع المقبلة، في إطار مساع دبلوماسية لتعزيز التواصل مع دمشق ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

ولم يصدر عن الجانبين حتى الآن جدول أعمال رسمي للزيارة المرتقبة، التي يُنتظر أن تثير اهتماما سياسيا وإعلاميا واسعا، في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة الإقليمية.

تأتي هذه الزيارة المحتملة وسط تحولات تدريجية في الموقف الأوروبي تجاه سوريا، بعد أكثر من عقد من القطيعة السياسية والدبلوماسية. وتبدي بعض العواصم الأوروبية، ومنها باريس، مؤشرات على الانفتاح المشروط تجاه دمشق، خاصة في ظل تفاقم أزمة اللاجئين، وعودة الاهتمام بملف مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وتحظى هذه الزيارة، في حال إتمامها، بترقب واسع، خصوصا مع تعثر المسار السياسي السوري على مستوى الأمم المتحدة، والتباين الدولي بشأن آليات الحل في سوريا.(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
الرئاسة السورية: من المتوقع أن يزور الشرع فرنسا قريبًا
lebanon 24
06/05/2025 09:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" ستتيح المساعد الذكي "Gemini" للأطفال قريبًا
lebanon 24
06/05/2025 09:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"مواجهة عسكرية قريبة"... هذا ما أعلنته فرنسا عن الاتفاق النووي مع إيران
lebanon 24
06/05/2025 09:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بلوسكي يضيف قريبًا نظام التحقق بـ"العلامة الزرقاء"
lebanon 24
06/05/2025 09:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:29 | 2025-05-06
02:17 | 2025-05-06
02:08 | 2025-05-06
01:53 | 2025-05-06
01:45 | 2025-05-06
01:21 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24