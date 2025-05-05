الشرع "قريبا" في فرنسا

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أكد السوري ، أمس الإثنين، أن من المتوقع أن يقوم بزيارة رسمية إلى قريبا، من دون أن يُحدّد موعدا دقيقا للزيارة.وكان قد وجّه دعوة إلى في شباط الماضي، لزيارة خلال الأسابيع المقبلة، في إطار مساع دبلوماسية لتعزيز التواصل مع ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية.ولم يصدر عن الجانبين حتى الآن جدول أعمال رسمي للزيارة المرتقبة، التي يُنتظر أن تثير اهتماما سياسيا وإعلاميا واسعا، في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة الإقليمية.تأتي هذه الزيارة المحتملة وسط تحولات تدريجية في الموقف تجاه ، بعد أكثر من عقد من القطيعة السياسية والدبلوماسية. وتبدي بعض العواصم الأوروبية، ومنها باريس، مؤشرات على الانفتاح المشروط تجاه دمشق، خاصة في ظل تفاقم أزمة اللاجئين، وعودة الاهتمام بملف في المنطقة.وتحظى هذه الزيارة، في حال إتمامها، بترقب واسع، خصوصا مع تعثر المسار السياسي السوري على مستوى ، والتباين الدولي بشأن آليات الحل في سوريا.(سكاي نيوز)