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عربي-دولي

استعدادا لانتخاب بابا جديد.. كرادلة العالم يتوافدون إلى روما واجتماع نهائي اليوم قبيل بدء المجمع المغلق

Lebanon 24
05-05-2025 | 23:13
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توافد جميع الكرادلة المؤهلين لانتخاب بابا جديد إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك قبل يومين من انطلاق المجمع المغلق المقرر أن يُعقد في كنيسة سيستين، لاختيار خليفة للبابا فرنسيس، الذي توفي الإثنين الماضي عن عمر ناهز 88 عاما.
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ومن المقرر أن يبدأ 133 من كبار الشخصيات الكاثوليكية صباح الأربعاء عملية الاقتراع لاختيار رأس جديد للكنيسة الكاثوليكية، خلفا للبابا الراحل، الذي قاد الكنيسة منذ آذار 2013، وكان يُعد الزعيم الروحي لنحو 1.4 مليار كاثوليكي حول العالم.

وقال الكاردينال جان بول فيسكو، رئيس أساقفة الجزائر، لدى وصوله لحضور أحد الاجتماعات التحضيرية المعروفة باسم "التجمع العام"، إن أجواء التفاؤل تسود بين الكرادلة، مضيفا: "أنا مطمئن. أنا متأكد من أننا سنمنح الكنيسة بابا جيدا".

وأشار فيسكو إلى أن مجال المرشحين بات أكثر انفتاحا مقارنة بالأيام الأولى منذ وصوله إلى روما، مشددا على أن الكنيسة بحاجة إلى "راع" قادر على تمثيل قيم الإنجيل والدفاع عن السلام.

ويُعد الكاردينال بيترو بارولين، الرجل الثاني في الفاتيكان، أبرز المرشحين لخلافة البابا فرنسيس، إلا أن مصادر كنسية تؤكد أن هناك أكثر من عشرة مرشحين قيد المناقشة.

وخلال المجمع المغلق، تُفرض السرية التامة، حيث يُمنع الكرادلة المشاركون من أي تواصل مع العالم الخارجي إلى أن يتم التوصل إلى توافق على شخصية البابا الجديد بأغلبية الثلثين.

ومن المقرر أن يعقد الكرادلة اجتماعا نهائيا اليوم الثلاثاء، قبيل بدء المجمع المغلق، وستُتاح الفرصة أيضا للكرادلة الذين تجاوزوا سن الثمانين، والذين لم يعودوا مؤهلين للتصويت، لحضور هذا الاجتماع.(سكاي نيوز)


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