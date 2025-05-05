إسرائيل تقدم "مساعدات إنسانية" لأهالي القنيطرة.. كيف رد السوريون؟

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أفاد أن قوة إسرائيلية توغلت في جنوبي ، وعرضت المساعدة على السكان، إلا أنهم رفضوا ذلك، حيث وجه الأهالي لهم عبارات مثل حكومة دمشق هي المسؤولة عنّا".وأكد المرصد أن "هذا التوغل يأتي في وقت تتصاعد فيه التحركات العسكرية في المناطق الحدودية الجنوبية لسوريا، مع تكرار الاختراقات الجوية والبرية في محافظتي ودرعا".كما أضاف أن "دورية إسرائيلية دخلت إلى منطقة رسم الحلبي في ريف القنيطرة الأوسط، وهو خرق جديد للسيادة "، مشيرا إلى أن "الدورية توغلت مئات الأمتار داخل الأراضي السورية قبل أن تعود دون أن يتم نصب أي حواجز أو حدوث احتكاك مع الأهالي".وقال الجيش قبل أيام إنه "منتشر في "، مؤكدا أنه على استعداد لمنع دخول "قوات معادية" إلى المناطق الدرزية.وشنت الطائرات الحربية غارات استهدفت مراكز عسكرية في جميع أنحاء ، وفق ما أفاد المرصد، بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ ضربة قرب في دمشق، دعما للدروز.جاء ذلك عقب اشتباكات طائفية بين مسلحين وعناصر أمن ومقاتلين مرتبطين بالسلطات السورية في ريف دمشق وفي جنوب البلاد، أوقعت أكثر من مئة قتيل خلال الأيام الماضية، وفقا للمرصد.ومنذ سقوط في كانون الأول، نفذت إسرائيل التي تنظر إلى السلطات الجديدة في دمشق بريبة، مئات الهجمات على مواقع عسكرية في سوريا، مبررة ذلك بسعيها لمنع وصول الأسلحة إلى السلطات الجديدة. (ارم نيوز)