لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.. إدارة ترامب تأمر بإقالة 20 بالمئة من جنرالات الجيش الأميركي

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قام الأميركي ، أمس الإثنين، بإصدار توجيه بتقليص عدد الجنرالات من فئة الأربع نجوم في القوات المسلحة الأميركية بنسبة 20 بالمئة، في خطوة تهدف إلى تقليص المناصب القيادية ضمن جهود لإعادة هيكلة .وشمل التوجيه أيضا ، الذي طُلب منه إجراء تقليص مماثل بنسبة 20 بالمئة في عدد المناصب القيادية العليا.وقال هيغسيث في مذكرة رسمية إن هذه الخطوة تهدف إلى "إزالة البنى الهيكلية المكررة من أجل تحسين القيادة وجعلها أكثر سلاسة"، مؤكدا أن التعديلات تأتي ضمن إطار إصلاحات أوسع لتعزيز الكفاءة والفعالية.كما أمر الوزير بتخفيض إضافي بنسبة 10بالمئة من مجمل الرتب العسكرية العليا، بما يشمل جميع الضباط من رتبة نجمة واحدة فما فوق، أو ما يعادلهم في .ويبلغ عدد الجنرالات في حاليا نحو 800 جنرال، من بينهم 44 فقط يحملون رتبة جنرال أو أميرال من فئة الأربع نجوم.ومنذ توليه المنصب، أقال هيغسيث أكثر من 6 وأميرالات من رتب ثلاث وأربع نجوم، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي "بناء على رغبة الرئيس في إحاطة نفسه بالأشخاص المناسبين لتنفيذ النهج الأمني الوطني الذي نرغب باتباعه".وأكد الوزير أن التخفيضات تهدف إلى تحرير المؤسسة العسكرية من "الطبقات البيروقراطية غير الضرورية"، وفق تعبيره.(سكاي نيوز)