هجوم أوكراني ليلا بمسيّرات استهدف موسكو.. وإغلاق 3 مطارات

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أعلن مسؤولون روس أن شنت هجوما ليليا بطائرات مسيّرة استهدف العاصمة وأجبر السلطات على إغلاق المطارات الرئيسية الثلاثة في المدينة.وقال رئيس البلدية على تطبيق تيليغرام للتراسل إن 5 طائرات أوكرانية مسيّرة على الأقل تم تدميرها لدى اقترابها من موسكو.فيما ذكرت وكالة النقل الجوي الاتحادية الروسية (روسافياتسيا) على تطبيق تيليغرام إنها أوقفت الرحلات في مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي التي تخدم موسكو لضمان سلامة الملاحة الجوية.قصف روسيفي موازاة ذلك أسفر قصف روسي في شرق أوكرانيا عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل أمس الإثنين، وفق ، فيما قتل ثلاثة مدنيين روس في في هجمات أوكرانية بمسيّرات، وفق سلطات .وجاء في بيان لوزارة الداخلية على منصة أنه "في منطقة سومي (شمال-شرق) تضرب منذ الصباح البلدات الحدودية".وأعلنت الوزارة "مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بينهم طفل" ونشرت صورا لمبان سكنية متضررة.وأضافت أن الجيش الروسي شنّ ضربات جوية على قريتي فوروجبا وبيلوبيليا المجاورتين.، أعلن حاكم ، فاديم فيلاشكين، سقوط قتيل في قصف قرية نوفوكوإكونوميشنه (شرق أوكرانيا)، بالقرب من الخط الأمامي للمواجهة.مقتل اثنين في كورسكبالمقابل، أعلن حاكم كورسك بالوكالة ألكسندر خينستاين أنّ موظفين في شركة زراعية قتلا في هجوم بمسيّرة على سيارة قرب قرية شيغوليوك، في هذه المنطقة الروسية المحاذية لأوكرانيا.(العربية)