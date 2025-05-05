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عربي-دولي

هجوم أوكراني ليلا بمسيّرات استهدف موسكو.. وإغلاق 3 مطارات

Lebanon 24
05-05-2025 | 23:35
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أعلن مسؤولون روس أن أوكرانيا شنت هجوما ليليا بطائرات مسيّرة استهدف العاصمة موسكو وأجبر السلطات على إغلاق المطارات الرئيسية الثلاثة في المدينة.
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وقال رئيس البلدية سيرغي سوبيانين على تطبيق تيليغرام للتراسل إن 5 طائرات أوكرانية مسيّرة على الأقل تم تدميرها لدى اقترابها من موسكو.

فيما ذكرت وكالة النقل الجوي الاتحادية الروسية (روسافياتسيا) على تطبيق تيليغرام إنها أوقفت الرحلات في مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي التي تخدم موسكو لضمان سلامة الملاحة الجوية.

قصف روسي
في موازاة ذلك أسفر قصف روسي في شرق أوكرانيا عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل أمس الإثنين، وفق كييف، فيما قتل ثلاثة مدنيين روس في منطقة كورسك في هجمات أوكرانية بمسيّرات، وفق سلطات المنطقة الروسية.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية الأوكرانية على منصة تلغرام أنه "في منطقة سومي (شمال-شرق) تضرب روسيا منذ الصباح البلدات الحدودية".

وأعلنت الوزارة "مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بينهم طفل" ونشرت صورا لمبان سكنية متضررة.

وأضافت أن الجيش الروسي شنّ ضربات جوية على قريتي فوروجبا وبيلوبيليا المجاورتين.

من جهته، أعلن حاكم منطقة دونيتسك، فاديم فيلاشكين، سقوط قتيل في قصف قرية نوفوكوإكونوميشنه (شرق أوكرانيا)، بالقرب من الخط الأمامي للمواجهة.

مقتل اثنين في كورسك
بالمقابل، أعلن حاكم كورسك بالوكالة ألكسندر خينستاين أنّ موظفين في شركة زراعية قتلا في هجوم بمسيّرة على سيارة قرب قرية شيغوليوك، في هذه المنطقة الروسية المحاذية لأوكرانيا.(العربية)
 
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