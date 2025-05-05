Advertisement

عربي-دولي

بعد تصريحات ترامب عن فرض تعريفات جمركية على الأفلام الأجنبية.. قلق في هوليوود

Lebanon 24
05-05-2025 | 23:50
A-
A+
Doc-P-1356349-638821111034736243.jpg
Doc-P-1356349-638821111034736243.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن خطط لفرض تعريفات جمركية على الأفلام المُنتَجة خارج الولايات المتحدة حالة من الارتباك والقلق داخل صناعة الترفيه، وفقاً لشبكة nbc news الأميركية. 
Advertisement

وبحلول ظهر، الاثنين، أكد مسؤولو البيت الأبيض أنه "لم تُتخذ أي قرارات نهائية بشأن هذه المسألة، وأوضحوا أن الإدارة تدرس جميع الخيارات". 

وكان ترامب قد كتب منشوراً على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" يتضمن اقتراحه الذي يقضي بفرض تعريفات جمركية على جميع الأفلام المقبلة إلى الولايات المتحدة والتي يتم إنتاجها في بلدان أجنبية"، معتبراً أن ذلك يعود إلى ما وصفه بالتأثير السلبي للحوافز التي تقدمها الدول الأخرى.

وأضاف الرئيس الأميركي "نريد أن تكون الأفلام مصنوعة في أميركا مرة أخرى". 

وخلال حديثه من المكتب البيضاوي قبيل ظهر، الاثنين، ذكر ترمب أنه "سيعقد لقاءً مع مسؤولي الصناعة للتأكد من أنهم راضين عن خطة التعريفات الجمركية"، مؤكداً بأنه هدفه ليس الإضرار بالصناعة، بل مساعدتها.
مواضيع ذات صلة
الرئيس البرازيلي ينتقد ترامب بعد فرض رسوم جمركية على واردات السيارات
lebanon 24
06/05/2025 09:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": الخام الأميركي يتراجع بأكثر من دولارين بعد إعلان ترمب عن فرض رسوم جمركية
lebanon 24
06/05/2025 09:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ماسك يهاجم مستشار ترامب التجاري ويصفه بـ "الغبي" بعد خلاف بينهما حول التعريفات الجمركية
lebanon 24
06/05/2025 09:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: تراجع أسهم أمازون بنسبة 7% بعد التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس ترامب
lebanon 24
06/05/2025 09:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:29 | 2025-05-06
02:17 | 2025-05-06
02:08 | 2025-05-06
01:53 | 2025-05-06
01:45 | 2025-05-06
01:21 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24