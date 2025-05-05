بعد تصريحات ترامب عن فرض تعريفات جمركية على الأفلام الأجنبية.. قلق في هوليوود

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أثار إعلان الرئيس الأميركي ، عن خطط لفرض تعريفات جمركية على الأفلام المُنتَجة خارج حالة من الارتباك والقلق داخل صناعة الترفيه، وفقاً لشبكة الأميركية.وبحلول ظهر، الاثنين، أكد مسؤولو أنه "لم تُتخذ أي قرارات نهائية بشأن هذه المسألة، وأوضحوا أن الإدارة تدرس جميع الخيارات".وكان قد كتب منشوراً على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" يتضمن اقتراحه الذي يقضي بفرض تعريفات جمركية على جميع الأفلام المقبلة إلى الولايات المتحدة والتي يتم إنتاجها في بلدان أجنبية"، معتبراً أن ذلك يعود إلى ما وصفه بالتأثير السلبي للحوافز التي تقدمها الدول الأخرى.وأضاف الرئيس الأميركي "نريد أن تكون الأفلام مصنوعة في أميركا مرة أخرى".وخلال حديثه من قبيل ظهر، الاثنين، ذكر أنه "سيعقد لقاءً مع مسؤولي الصناعة للتأكد من أنهم راضين عن خطة التعريفات الجمركية"، مؤكداً بأنه هدفه ليس الإضرار بالصناعة، بل مساعدتها.