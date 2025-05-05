بعد استهداف الحوثيين.. عشرات شركات الطيران تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

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تفاقمت أزمة الطيران بعد أن قررت عشرات شركات الطيران العالمية إلغاء أو تعليق رحلاتها إلى خلال الـ24 ساعة الماضية، عقب الهجوم الصاروخي الذي نفذته جماعة من اليمن واستهدف في .ووفقًا لما نشره موقع "كالكاليست" ، أعلنت العديد من الشركات عن استمرار تعليق رحلاتها حتى إشعار آخر، وسط مخاوف أمنية متزايدة.مجموعة "لوفتهانزا"، التي تضم الخطوط الجوية ، الخطوط الجوية النمساوية، خطوط الجوية، ويورو وينجز، أعلنت عن تمديد تجميد رحلاتها إلى حتى 11 . بدورها، جمدت شركة "ويز إير" رحلاتها حتى 8 مايو، بينما علقت شركة "الخطوط الجوية إيجه" عملياتها حتى 6 مايو.أما "الخطوط الجوية المتحدة" فقد مددت التجميد حتى 9 أيار، في حين أوقفت "الخطوط الجوية "، " "، و"رايان إير" رحلاتها حتى مساء ، وقررت "الخطوط الجوية " تعليق رحلاتها حتى 11 أيار.ومن بين الشركات التي ألغت رحلاتها اليوم: الخطوط الجوية الإيجيانية (تم إلغاء 4 رحلات)، مكسيكو (4 رحلات)؛ طيران (رحلة واحدة)؛ طيران (رحلة واحدة)؛ الخطوط الجوية (رحلة واحدة)؛ الخطوط الجوية (رحلتان)؛ الخطوط الجوية النمساوية (3 رحلات)؛ دلتا (4 رحلات)؛ لوفتهانزا (4 رحلات)؛ والخطوط الجوية المتحدة (5 رحلات).