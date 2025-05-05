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عربي-دولي

بعد استهداف الحوثيين.. عشرات شركات الطيران تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

Lebanon 24
05-05-2025 | 23:55
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تفاقمت أزمة الطيران في إسرائيل بعد أن قررت عشرات شركات الطيران العالمية إلغاء أو تعليق رحلاتها إلى مطار بن غوريون خلال الـ24 ساعة الماضية، عقب الهجوم الصاروخي الذي نفذته جماعة الحوثي من اليمن واستهدف المطار الرئيسي في تل أبيب.
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ووفقًا لما نشره موقع "كالكاليست" العبري، أعلنت العديد من الشركات عن استمرار تعليق رحلاتها حتى إشعار آخر، وسط مخاوف أمنية متزايدة.

مجموعة "لوفتهانزا"، التي تضم الخطوط الجوية السويسرية، الخطوط الجوية النمساوية، خطوط بروكسل الجوية، ويورو وينجز، أعلنت عن تمديد تجميد رحلاتها إلى إسرائيل حتى 11 مايو. بدورها، جمدت شركة "ويز إير" رحلاتها حتى 8 مايو، بينما علقت شركة "الخطوط الجوية إيجه" عملياتها حتى 6 مايو.

أما "الخطوط الجوية المتحدة" فقد مددت التجميد حتى 9 أيار، في حين أوقفت "الخطوط الجوية البريطانية"، "دلتا"، و"رايان إير" رحلاتها حتى مساء الغد، وقررت "الخطوط الجوية الإيطالية" تعليق رحلاتها حتى 11 أيار.


ومن بين الشركات التي ألغت رحلاتها اليوم: الخطوط الجوية الإيجيانية (تم إلغاء 4 رحلات)، يورو مكسيكو (4 رحلات)؛ طيران كندا (رحلة واحدة)؛  طيران أوروبا (رحلة واحدة)؛ الخطوط الجوية الفرنسية (رحلة واحدة)؛ الخطوط الجوية الهندية (رحلتان)؛ الخطوط الجوية النمساوية (3 رحلات)؛ دلتا (4 رحلات)؛ لوفتهانزا (4 رحلات)؛ والخطوط الجوية المتحدة (5 رحلات).
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