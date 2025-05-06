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عربي-دولي
بعد الانتقادات لصورته بزي البابا... كيف علّق ترامب؟
Lebanon 24
06-05-2025
|
00:36
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دافع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن صورة تم إنشاؤها بواسطة
الذكاء الاصطناعي
تُظهره وهو يرتدي زي
بابا
الفاتيكان
، معتبراً أنها "لم تكن مسيئة للكاثوليك"، واتهم
وسائل الإعلام
بـ"إثارة مشاعر الغضب"، بحسب صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.
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ونُشرت الصورة المثيرة للجدل عبر الحساب الرسمي لترمب على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له "تروث سوشيال"، الجمعة، ما أثار موجة من الانتقادات وردود فعل غاضبة.
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