بعد الانتقادات لصورته بزي البابا... كيف علّق ترامب؟

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دافع الرئيس الأميركي عن صورة تم إنشاؤها بواسطة تُظهره وهو يرتدي زي ، معتبراً أنها "لم تكن مسيئة للكاثوليك"، واتهم بـ"إثارة مشاعر الغضب"، بحسب صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.ونُشرت الصورة المثيرة للجدل عبر الحساب الرسمي لترمب على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له "تروث سوشيال"، الجمعة، ما أثار موجة من الانتقادات وردود فعل غاضبة.