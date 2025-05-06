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عربي-دولي

بعد الانتقادات لصورته بزي البابا... كيف علّق ترامب؟

Lebanon 24
06-05-2025 | 00:36
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دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تُظهره وهو يرتدي زي بابا الفاتيكان، معتبراً أنها "لم تكن مسيئة للكاثوليك"، واتهم وسائل الإعلام بـ"إثارة مشاعر الغضب"، بحسب صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.
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ونُشرت الصورة المثيرة للجدل عبر الحساب الرسمي لترمب على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له "تروث سوشيال"، الجمعة، ما أثار موجة من الانتقادات وردود فعل غاضبة.
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