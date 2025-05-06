جولة رابعة من المحادثات النووية مع طهران هذا الأسبوع؟

Advertisement

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلًا عن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، أن تعمل على تنظيم جولة من المحادثات مع بشأن برنامجها خلال هذا الأسبوع.وذكر مراسل الموقع رافيد، في منشور على منصة "إكس"، أن ويتكوف أكد له مباشرة أن تسعى لتحديد موعد للجولة الجديدة، مشيرًا إلى إحراز "بعض التقدم" في المفاوضات الجارية.وأضاف ويتكوف أن أي تأجيل محتمل لهذه الجولة قد يرتبط بزيارة الرئيس الأميركي السابق إلى ، لكنه شدد على بالحلول الدبلوماسية، قائلًا: "الرئيس يريد تسوية هذه المسألة دبلوماسيًا، إن أمكن، ونحن نبذل أقصى جهودنا لبدء ذلك".وفي السياق ذاته، أعرب ويتكوف عن أمله في أن يشهد ملف غزة تقدمًا نحو وقف إطلاق النار "قبل أو بعد زيارة إلى المنطقة في مايو".وكان الرئيس الأميركي ترامب قد أبدى أمس انفتاحه على الاستماع إلى وجهات النظر الداعمة لبرنامج إيران النووي المدني، في موقف دعمه أيضًا ماركو روبيو.من جانبها، أكدت يوم الاثنين استعداد لمواصلة المحادثات غير المباشرة مع واشنطن، مع التشديد على حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.يُذكر أن الجولة الرابعة من المحادثات بين البلدين كانت قد تأجلت سابقًا لأسباب "لوجستية وفنية"، بحسب ما صرّح به عباس عراقجي، مؤكدًا أن لا تغيّر في موقف طهران من إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي.في غضون ذلك، أُعلن أيضًا عن إلغاء اجتماع كان مقررًا بين إيران والاتحاد لمناقشة الملف النووي، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الفرنسي جان نويل ، في أعقاب تأجيل المحادثات الأميركية . (روسيا اليوم)