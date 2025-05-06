جولة رابعة من المحادثات النووية مع طهران هذا الأسبوع؟

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلًا عن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة
تعمل على تنظيم جولة رابعة
من المحادثات مع إيران
بشأن برنامجها النووي
خلال هذا الأسبوع.
وذكر مراسل الموقع باراك
رافيد، في منشور على منصة "إكس"، أن ويتكوف أكد له مباشرة أن واشنطن
تسعى لتحديد موعد للجولة الجديدة، مشيرًا إلى إحراز "بعض التقدم" في المفاوضات الجارية.
وأضاف ويتكوف أن أي تأجيل محتمل لهذه الجولة قد يرتبط بزيارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
إلى الشرق الأوسط
، لكنه شدد على التزام الإدارة الأميركية
بالحلول الدبلوماسية، قائلًا: "الرئيس يريد تسوية هذه المسألة دبلوماسيًا، إن أمكن، ونحن نبذل أقصى جهودنا لبدء ذلك".
وفي السياق ذاته، أعرب ويتكوف عن أمله في أن يشهد ملف غزة تقدمًا نحو وقف إطلاق النار "قبل أو بعد زيارة ترامب
إلى المنطقة في مايو".
وكان الرئيس الأميركي دونالد
ترامب قد أبدى أمس انفتاحه على الاستماع إلى وجهات النظر الداعمة لبرنامج إيران النووي المدني، في موقف دعمه أيضًا وزير الخارجية
ماركو روبيو.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية
يوم الاثنين استعداد طهران
لمواصلة المحادثات غير المباشرة مع واشنطن، مع التشديد على حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
يُذكر أن الجولة الرابعة من المحادثات بين البلدين كانت قد تأجلت سابقًا لأسباب "لوجستية وفنية"، بحسب ما صرّح به وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي، مؤكدًا أن لا تغيّر في موقف طهران من إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي.
في غضون ذلك، أُعلن أيضًا عن إلغاء اجتماع كان مقررًا بين إيران والاتحاد الأوروبي
لمناقشة الملف النووي، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
، في أعقاب تأجيل المحادثات الأميركية الإيرانية
. (روسيا اليوم)