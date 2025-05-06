مايك بنس ينتقد ترامب بسبب الرسوم

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وجّه الأميركي السابق انتقادات علنية للرئيس ، مبدياً اعتراضه على سلسلة من سياسات وتصريحات ، وذلك في مقابلة مع شبكة CNN بُثّت الاثنين.وأعرب بنس عن قلقه من نهج الجديد بشأن فرض رسوم جمركية شاملة، محذراً من "صدمة سعرية" محتملة ونقص في السلع قد يدفع للمطالبة بسياسات بديلة.وجاءت تصريحاته رداً على قول ترامب إن على الأطفال الأميركيين "القبول بلعبتين بدلاً من ثلاثين".وانتقد نائب الرئيس الأميركي السابق أيضاً ما وصفه بـ"تخلّي" ترمب عن دعم في حربها ضد ، إضافة إلى تعيينه وزيراً للصحة، معتبراً أن الخطوة تمثل "تهميشاً لحق الحياة".وأضاف أنه رغم خروجه من دائرة صنع القرار، فإنه سيواصل مواقفه من الخلافية، آملاً أن تصل رسالته إلى ، حيث "لا أحد يُسمع ترمب الأصوات داخلياً"، على حد قوله.وجاءت تصريحاته بعد يوم من منحه "جائزة . كينيدي للشجاعة" لدوره في رفض مطالب ترامب بالتدخل في نتائج انتخابات 2020 خلال اقتحام ترمب .