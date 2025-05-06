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عربي-دولي
مايك بنس ينتقد ترامب بسبب الرسوم
Lebanon 24
06-05-2025
|
00:41
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وجّه
نائب الرئيس
الأميركي السابق
مايك بنس
انتقادات علنية للرئيس
دونالد ترامب
، مبدياً اعتراضه على سلسلة من سياسات وتصريحات
ترامب
، وذلك في مقابلة مع شبكة CNN بُثّت الاثنين.
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وأعرب بنس عن قلقه من نهج
ترمب
الجديد بشأن فرض رسوم جمركية شاملة، محذراً من "صدمة سعرية" محتملة ونقص في السلع قد يدفع
الأميركيين
للمطالبة بسياسات بديلة.
وجاءت تصريحاته رداً على قول ترامب إن على الأطفال الأميركيين "القبول بلعبتين بدلاً من ثلاثين".
وانتقد نائب الرئيس الأميركي السابق أيضاً ما وصفه بـ"تخلّي" ترمب عن دعم
أوكرانيا
في حربها ضد
روسيا
، إضافة إلى تعيينه
روبرت كينيدي جونيور
وزيراً للصحة، معتبراً أن الخطوة تمثل "تهميشاً لحق الحياة".
وأضاف أنه رغم خروجه من دائرة صنع القرار، فإنه سيواصل
التعبير عن
مواقفه من
القضايا
الخلافية، آملاً أن تصل رسالته إلى
البيت الأبيض
، حيث "لا أحد يُسمع ترمب الأصوات
المعارضة
داخلياً"، على حد قوله.
وجاءت تصريحاته بعد يوم من منحه "جائزة
جون إف
. كينيدي للشجاعة" لدوره في رفض مطالب ترامب بالتدخل في نتائج انتخابات 2020 خلال اقتحام
أنصار
ترمب
مبنى الكابيتول
.
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