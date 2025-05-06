Advertisement

عربي-دولي

إدارة ترامب تجمد منح جامعة هارفرد المستقبلية

Lebanon 24
06-05-2025 | 00:59
A-
A+
Doc-P-1356369-638821156256144252.jpg
Doc-P-1356369-638821156256144252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤول كبير في وزارة التعليم الأميركية إنها أبلغت جامعة هارفرد أمس الاثنين بأنها ستجمد مليارات الدولارات من المنح البحثية المستقبلية وغيرها من المساعدات إلى أن ترضخ الجامعة العريقة لمطالب قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
Advertisement

وتمثل هذه الخطوة أحدث ضربة من إدارة ترامب التي تسعى لاستخدام نفوذ التمويل الاتحادي لإجبار مؤسسات مختلفة، مثل شركات المحاماة والجامعات، على إجراء تغييرات شاملة في السياسات وإلا فستخسر مليارات الدولارات من المنح والعقود.

وفي رسالة إلى جامعة هارفرد، قالت وزيرة التعليم الأميركية ليندا ماكمان إن الجامعة يتعين عليها معالجة المخاوف المتعلقة بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، والسياسات التي تأخذ في الاعتبار عرق الطلاب، وشكاوى الإدارة بأن الجامعة تخلت عن سعيها لتحقيق "التميز الأكاديمي" مع توظيف عدد قليل نسبيا من أعضاء هيئة التدريس المحافظين.

وكتبت ماكمان "هذه الرسالة تهدف إلى إبلاغكم بأن هارفرد لم يعد بإمكانها طلب الحصول على منح من الحكومة الاتحادية، إذ لن يتم توفيرها".
وقالت الجامعة إن رسالة ماكمان تؤكد المطالب التي من شأنها أن تفرض "سيطرة غير مسبوقة وغير مناسبة" على المؤسسة وتُطلق تهديدات جديدة بحجب التمويل "بشكل غير قانوني" عن الأبحاث المنقذة للحياة.

وقال متحدث باسم الجامعة "ستواصل هارفارد أيضا الدفاع عن نفسها ضد التجاوزات الحكومية غير القانونية التي تهدف إلى كبح البحث والابتكار اللذين يجعلان الأميركيين أكثر أمانا".

ويمثل تجميد التمويل المستقبلي أسلوبا معدلا بعض الشيء من جانب إدارة ترامب، التي أثارت محاولاتها الرامية لحجب التمويل الحالي عن جامعات مرموقة دهشة خبراء القانون.

وتستهدف الإدارة جامعة هارفارد بسبب مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
مواضيع ذات صلة
"رويترز": إدارة ترمب تقول إنّها تجمّد مليارات الدولارات من تمويل المنح لجامعة هارفارد
lebanon 24
06/05/2025 12:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة هارفرد تقاضي ترامب
lebanon 24
06/05/2025 12:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: إدارة ترامب جمّدت مليار دولار لجامعة كورنيل و790 مليون دولار لجامعة نورث وسترن
lebanon 24
06/05/2025 12:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة هارفارد تقاضي إدارة ترامب
lebanon 24
06/05/2025 12:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-05-06
05:27 | 2025-05-06
05:05 | 2025-05-06
04:48 | 2025-05-06
04:12 | 2025-05-06
04:11 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24