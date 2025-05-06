حدثت خطط الطوارئ.. بريطانيا تستعد "سرا" لهجوم عسكري مباشر من روسيا

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تستعد بشكل سري لهجوم عسكري مباشر من ، حسب تقرير لصحيفة "تلغراف" .وطُلب من المسؤولين تحديث خطط الطوارئ التي أعدت قبل 20 عاما، التي من شأنها أن تضع المتحدة في حالة تأهب للحرب، بعد تهديدات على مدار أشهر بشن هجوم.ومن المفترض أن يوضح ملف سري كيفية استعداد بريطانيا، بما في ذلك إنشاء مخابئ لحماية والعائلة المالكة، وبث البرامج العامة عن الحرب، وتخزين الموارد.ويخشى الوزراء البريطانيون، وفقا لـ"تلغراف"، من أن روسيا وحلفاءها سيتفوقون على بريطانيا في ساحة المعركة، بل إن ستفشل حتى في الاستعدادات الدفاعية، وفق تقييماتهم.وكان مسؤولو الكرملين هددوا بريطانيا مرارا وتكرارا بهجوم مباشر بسبب دعمها لأوكرانيا، الذي قد يشمل قريبا نشر قوات بريطانية على الأرض.وأطلقت روسيا هذا التهديد أول مرة في السادس من أيار 2024، ردا على آنذاك دافيد ، الذي قال إن لها الحق في استخدام الأسلحة التي زودتها بها لندن في ضرب أهداف داخل روسيا.ثم كررت روسيا تهديدها بضرب أهداف بريطانية إذا استخدمت أوكرانيا الأسلحة التي حصلت عليها من لندن لاستهداف مناطق روسية.وقالت المتحدثة باسم ، في من العام الماضي، إن سترد في هذه الحالة بضرب أهداف بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها.وحذر خبراء، من أن المملكة المتحدة معرضة لهجوم على بنيتها التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك محطات والكابلات البحرية ومحطات الطاقة النووية ومراكز النقل.وقالت "تلغراف" إن تحديثا لخطة الدفاع الوطني السرية سيحدد استراتيجية للأيام التي تلي مباشرة أي هجوم على البر للمملكة المتحدة، من جانب معادية.وستتضمن الخطة سيناريوهات تتعرض فيها بريطانيا لضربات صاروخية تقليدية، أو رؤوس نووية، أو عمليات سيبرانية، وهي تهديدات كانت محدودة عند آخر تحديث كبير للخطة قبل عام 2005.وستُوجه الخطة، التي أعدتها مديرية المرونة في مكتب مجلس الوزراء، رئيس الوزراء ومرؤوسيه حول كيفية إدارة حكومة في زمن الحرب، ومتى ينبغي عليهم اللجوء إلى مخبأ في "داوننغ ستريت" أو خارج لندن.ومن المتوقع دراسة جميع استراتيجيات الحرب المتعلقة بشبكات ، والطرق والمحاكم، والنظام البريدي، وخطوط الهاتف، لكن من غير المرجح أن تنشر الوثيقة للعامة.وحسب الصحيفة البريطانية، فقد وضع مجلس الوزراء بالفعل نموذجا لسيناريو تطلق فيه دولة معادية صواريخ وهجمات سيبرانية على البنية التحتية الوطنية.(سكاي نيوز)