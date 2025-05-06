إذاعة الجيش الإسرائيلي: 3 مراكز لتوزيع المساعدات في رفح

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أفادت ، الثلاثاء، بأن هناك خطة لتوزيع المساعدات في بين محوري موراغ وفيلادلفي.وقالت إذاعة الجيش إنه سيتم إنشاء 3 مراكز لتوزيع المساعدات في رفحوأشارت إلى أن توزيع المساعدات في رفح سيتم إدارته من قبل شركات خاصة أميركية، مشددة على أنه لن يسمح لسكان غزة بالدخول لمركز المساعدات برفح إلا بعد التفتيش.