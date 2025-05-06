بسبب القراد حساسية طعام تُهدد سكان الضواحي في أميركا.. هذه أعراضها

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ورد في تقرير نشرته صحيفة "New York Post"، ان هناك بعض الدخلاء المزعجين والمتشبثين كالقراد يشكلون تهديدًا بنقل الأمراض، بل وحتى إثارة حساسية غير عادية تجاه اللحوم الحمراء.متلازمة ألفا-غاليمكن لبعض أنواع القراد أن تسبب متلازمة ألفا-غال AGS، وهي رد فعل تحسسي يمكن أن يهدد الحياة بخداع الجسم ليعتقد أن لحوم البقر أو لحم الضأن أو غيرها من المنتجات الحيوانية ضارة.أميركاويقول علماء من جامعة إنهم حددوا العوامل البيئية المحتملة لخطر الإصابة بمتلازمة ألفا-غال من خلال رصد 462 حالة مؤكدة في ولايات نورث كارولينا وساوث كارولينا وفرجينيا.حساسية جلد مفرطةوكتب الباحثون الأسبوع الماضي في دورية PLOS Climate قائلين: "منذ أول حالة موثقة في جنوب عام 2009، ازدادت حالات تشخيص حساسية الجلد المفرطة AGS بسرعة، حيث ارتفعت الحالات المبلغ عنها من 24 حالة عام 2009 إلى أكثر من 34,000 حالة عام 2019".خداع الجهاز المناعييحتوي لعاب القراد على ألفا-غال، وهو جزيء سكر موجود في اللحوم الحمراء. تُدخل لدغة القراد ألفا-غال إلى مجرى ، مما يُخدع الجهاز المناعي ليعتقد أن اللحوم الحمراء ضارة.أعراض بعد 2 إلى 6 ساعاتتشمل الأعراض، التي تظهر عادةً بعد ساعتين إلى ست ساعات من تناول اللحوم، الغثيان والصفير وانخفاض ضغط الدم والتعب. بل ويمكن أن تؤدي الحالات الشديدة إلى صدمة الحساسية المفرطة، مما يتطلب عناية طبية فورية.قراد النجمة الوحيدةيُعد قراد النجمة الوحيدة السبب الأكثر شيوعًا لحساسية الجلد المفرطة AGS، على الرغم من أن قراد الغزلان مُتورط أيضًا. يتواجد قراد النجمة الوحيدة بشكل رئيسي في المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية الوسطى ووسط المحيط من ، وينتشر بكثرة بشكل خاص في لونغ آيلاند، وخاصة .يزدهر القراد في البيئات الدافئة والرطبة، حيث يفضل الاختباء في الأعشاب الطويلة والشجيرات لمهاجمة الحيوانات المارة مثل الغزلان والقوارض والطيور.كيفية الوقاية من لدغات القرادتقدم الهيئات الصحية العديد من التوصيات للحد من احتمالية الإصابة بأمراض منقولة بالقراد، مثل داء لايم أو داء البابيزيا، كما يلي:• تغطِّية أكبر قدر ممكن من الجلد بارتداء قبعة وأكمام طويلة وقفازات، ودس القمصان في السراويل والسراويل في الجوارب.• ارتدِاء ملابس اللون، ليسهل ملاحظة وجود القراد.• وضع طارد الحشرات على الملابس والجلد المكشوف ومعدات الخروج.• فحص الأشخاص لأنفسهم وأطفالهم وحيواناتهم الأليفة بحثًا عن القراد قبل دخول المنزل.• غسل الملابس بالماء الساخن أو وضعهم في مجفف على درجة حرارة عالية لقتل القراد.• الاستحمام خلال ساعتين على الأكثر من العودة للمنزل.• إذا لاحظ الشخص وجود قرادة، فينبغي أزالتها بحرص باستخدام ملقط، ثم وضعها في كيس بلاستيكي، وتركها في مُجمد البراد في حال الحاجة إليها لتحديدها.• غسل منطقة اللدغة بالكحول أو بالماء والصابون.• مراقبة ظهور أعراض مثل التعب والخدر في الذراعين والساقين والحمى والقشعريرة والطفح الجلدي والصداع أو آلام المفاصل.(العربية)