مع وصول التوترات إلى نقطة الأزمة في المنطقة.. تقرير أميركي يكشف وضع إيران

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ذكرت مجلة "Forbes" الأميركية أنه "قد يكون للصاروخ الذي سقط قرب مطار بن غوريون ، بعد وقت قصير من الانفجار الأخير في ميناء الاستراتيجي الحيوي قرب مدينة بندر عباس، عواقب وخيمة. وفي الواقع، لا يُستبعد اندلاع حرب شاملة بين إيران وإسرائيل. وحتى الآن، لم تُحسم الدولة اليهودية أمرها بشأن هذا المسار في غياب الدعم الأميركي الكامل الذي حجبته الإدارات السابقة. وما ستفعله مع تصاعد حدة التوتر يبقى تخمينًا، نظرًا لانخراطها حاليًا في مفاوضات معمقة مع إيران. وحتى دون أي تصعيد، وبغض النظر عن سبب وقوعه، فإن كارثة الميناء قد تؤثر على موازين القوى داخل إيران".وبحسب المجلة، "لا تزال الصورة غير واضحة بشأن سبب الانفجار، فالبعض يُرجّح أنه عمل تخريبي، بينما يدّعي آخرون أن وقود الصواريخ المُرسَل من هو السبب. وبحسب تقرير لخبير إسرائيلي، إن الحادث يُعدّ كارثةً على نظام ، لأن الميناء يُمثّل شريان حياة للحرس الثوري ، اقتصاديًا وعسكريًا. ويُضيف أن الميناء يُستخدم كمنفذ لإمدادات الأسلحة إلى وكلاء إيران، مثل الحوثيين. وتأتي هذه الكارثة في لحظة بالغة الحساسية في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن القدرات النووية والعسكرية للجمهورية الإسلامية. وبالتالي، فإن الأضرار التي لحقت بالميناء ستُضعف بالتأكيد موقف إيران في المواجهة. ومن هنا تأتي تكهنات التخريب الخارجي. لكن المنظور المثير للاهتمام الذي يتشكل الآن يتركز على التداعيات الداخلية. فقد اعترف مسؤولون مجهولون على ما يبدو بأن الانفجار ناجم عن بيركولات الصوديوم، وهو مكون أساسي للوقود الصلب في صواريخ إيران".وتابعت المجلة، "نفت السلطات ذلك، لكن الشائعة تنتشر بسرعة وتُثير غضبًا بين الناس. ولأن يُعتبر جزءًا أساسيًا من النخبة الحاكمة في البلاد، فإن مشاعر الشعب تتصاعد ضد عملياته الانعزالية، خاصةً إذا أسفرت عن كارثة تضر بالمدنيين العاديين. لذا، ليس من المُستغرب أن تندلع تظاهرات في الشوارع، وهذه هي أحدث شرارة. هذا أيضًا، كما قد يُستنتج، يُضعف موقف إيران في المفاوضات الحالية. في الواقع، ليس لدى النظام أي مجال للمناورة لتشتيت انتباهه أو تأجيل المحادثات بسبب الاضطرابات الداخلية، لأن أي تأخير قد يُؤدي سريعًا إلى تحركات إسرائيلية حثيثة، وكل هذا قد يُؤدي منطقيًا إلى إضعاف النظام واحتمال اندلاع ثورة ديمقراطية. ففي النهاية، الضمانة الوحيدة التي لا جدال فيها التي يمتلكها للحفاظ على السلطة هي دعمه ".وأضافت المجلة، "لن تُشجع أيٌّ من الدول ذات النفوذ هذا الاحتمال. فآخر ما تريده هو تغيير النظام في إيران، مما قد يُؤدي إلى إعادة ترتيب استراتيجي. وينطبق الأمر عينه على الصين. مع ذلك، يشعر كلاهما بالارتياح لإيران الضعيفة التي تُنفذ أوامرهما، وتُقدم صفقات أفضل، وتُصبح أداةً أكثر تذللاً لطموحاتهما الإقليمية. في المقابل، سيُساعدان في دعم النظام كما فعلا حتى الآن. منذ فترة، عرضت موسكو وأعلنت عن تعاون نووي مدني مع طهران، لكن السلطات هناك تُدرك أن منح السيطرة الكاملة على قوتها النووية لا يعني سوى منح دولة أجنبية هيمنةً على مصير النظام. عندها، يُمكن للكرملين استخدام إيران كبيدق لعقد صفقات مع قوى أخرى".وبحسب المجلة، "في المنطقة المجاورة، يعتمد على طهران كشريك في احتواء القومية الكردية داخل حدودهم وخارجها، لكن لدى أيضًا خططًا طويلة المدى لإعادة بناء طريق الحرير عبر أذربيجان وصولًا إلى دول آسيا الوسطى، وتُمثل إيران حاليًا العائق المادي . منذ فترة، تهدف هذه الخطط إلى إنشاء جسر أقوى إلى آسيا الوسطى. دعمت تركيا أذربيجان في بسط نفوذها تدريجيًا على الأذريين في مقاطعة أذربيجان شمال إيران، بهدف التحريض على الانفصال في نهاية المطاف. ولهذا السبب أيضًا، ساهمت في دعم باكو عسكريًا. فإيران بدون مقاطعتها الشمالية تُصبح قوةً متضائلة، ولديها قدرة أقل على نشر قواتها في ".وتابعت المجلة، "هذه هي التموجات الجيوسياسية المعقدة المحتملة الناجمة عن انفجار الميناء في إيران. والأهم من ذلك، قد تشمل الضربة العسكرية لإيران الإضرار بقدرتها على إمداد آلة الحرب المتحالفة مع روسيا في . إن أي إضعاف للقوة الاقتصادية أو الصناعية أو البحرية لإيران يجب أن يضعف تلقائيًا قدرتها على إبراز قوتها، ليس فقط في إمداد الحوثيين بالصواريخ ولكن أيضًا بأسلحة أخرى للفصائل بالوكالة وبأجزاء طائرات شاهد من دون طيار لاستخدامها ضد أوكرانيا. وكما تبدو الأمور، فإن إيران لا تتضاءل كلاعب إقليمي فحسب، بل ستكون محظوظة إذا حافظت على أراضيها سليمة على مدى السنوات المقبلة. في الواقع، إن الضغط الداخلي على النظام سيستمر في التزايد، ويمكن للمساعدة من الحلفاء الخارجيين مثل روسيا والصين أن تحافظ عليه سليمًا، ولكن إلى متى؟"