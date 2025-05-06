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عربي-دولي
تضاعفت في 2025.. تحذير من زيادة العواصف المغناطيسية على الأرض
Lebanon 24
06-05-2025
|
03:45
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أعلن
سيرغي
بوغاتشيوف، مدير مختبر
علم الفلك
الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم، عن انخفاض ملحوظ في التوهجات الشمسية في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وفقًا له، سجلت الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 انخفاضًا بنسبة 15٪ في التوهجات الشمسية مقارنة بالعام الماضي، حيث حدثت 5 توهجات من أعلى فئة X هذا العام مقابل 8 توهجات في نفس الفترة من عام 2024. كما انخفض عدد التوهجات من الفئة M من 170 إلى 150، بينما بقي عدد التوهجات من الفئة C شبه ثابت.
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ولكن بالمقابل، شهدت الأرض زيادة ملحوظة في العواصف المغناطيسية، حيث بلغ عدد أيام العواصف المغناطيسية في الفترة من كانون الثاني إلى نيسان 2025 إلى 21 يومًا، مقابل
8 أيام
في نفس الفترة من العام الماضي. السبب وراء ذلك يعود إلى تكون ثقوب إكليلية كبيرة على الشمس، والتي كانت شبه معدومة في العام الماضي، مما أدى إلى زيادة نشاط العواصف الشمسية.
وأشار بوغاتشيوف إلى أن أكبر العواصف المغناطيسية التي حدثت في هذا العام كانت عاصفة G4.0 في الأول من كانون الثاني وعاصفة G3.67 في 16 نيسان. كما تم تسجيل أكبر التوهجات في كلا العامين في نفس التاريخ (23 شباط)، حيث وصل التوهج هذا العام إلى مستوى X2.0 بينما وصل في العام الماضي إلى X6.3.
وأكد بوغاتشيوف أن هذه التغيرات تشير إلى إعادة هيكلة النشاط الشمسي، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التغيرات تمثل بداية انخفاض في النشاط الشمسي خلال
الدورة
الحالية. (روسيا اليوم)
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