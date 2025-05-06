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وقال سليمي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية: "مثل هذه الادعاءات لا تهدف سوى إلى الضغط" على و"الحصول على مزيد من الامتيازات، فضلاً عن خلق إجماع دولي ضدّنا".



"توزيع الأدوار بين ولندن"

وأشار إلى أن توقيت هذه الإجراءات مرتبط بالمفاوضات الدائرة بين إيران والولايات المتحدة، مضيفاً أن "هناك توزيعاً للأدوار بين واشنطن والأوروبيين من أجل تضييق الخناق على "، حسب تعبيره.



وكانت الشرطة قد أعلنت تمديد احتجاز أربعة إيرانيين حتى العاشر من أيار الجاري، في إطار "تحقيقات تتعلق بقضايا الإرهاب"، كما تم الإفراج عن إيراني خامس بكفالة مشروطة، بينما لا يزال ثلاثة آخرون قيد التوقيف في تحقيقات موازية.



خلفية الاعتقالات اتهم ، عضو هيئة رئاسة ، باللجوء إلى ما سمّاه "الابتزاز السياسي"، وذلك على خلفية توقيف عدد من المواطنين الإيرانيين في المتحدة ضمن تحقيقات متصلة بـ"الإرهاب".وقال سليمي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية: "مثل هذه الادعاءات لا تهدف سوى إلى الضغط" على و"الحصول على مزيد من الامتيازات، فضلاً عن خلق إجماع دولي ضدّنا".وأشار إلى أن توقيت هذه الإجراءات مرتبط بالمفاوضات الدائرة بين إيران والولايات المتحدة، مضيفاً أن "هناك توزيعاً للأدوار بين واشنطن والأوروبيين من أجل تضييق الخناق على "، حسب تعبيره.وكانت الشرطة قد أعلنت تمديد احتجاز أربعة إيرانيين حتى العاشر من أيار الجاري، في إطار "تحقيقات تتعلق بقضايا الإرهاب"، كما تم الإفراج عن إيراني خامس بكفالة مشروطة، بينما لا يزال ثلاثة آخرون قيد التوقيف في تحقيقات موازية.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت الأحد أنها اعتقلت خمسة أشخاص، بينهم أربعة إيرانيين، "للاشتباه بتخطيطهم لعمل إرهابي"، حسب .



وقالت الشرطة في بيان إن الاعتقالات جرت السبت في مناطق لندن وسويندون ومانشستر، مضيفةً أن التحقيقات تتمحور حول "مخطط مزعوم لاستهداف موقع محدد".



وأضافت الشرطة أن الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و46 عاماً، اعتقلوا للاشتباه في "إعدادهم لعمل إرهابي"، وما زالوا قيد الاحتجاز، مشيرةً إلى أن العمل جار لتحديد جنسية وعمر أحد المعتقلين.