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عربي-دولي

عقب اعتقال إيرانيين ببريطانيا.. طهران تتهم لندن بـ"الابتزاز السياسي"

Lebanon 24
06-05-2025 | 04:11
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اتهم علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، بريطانيا باللجوء إلى ما سمّاه "الابتزاز السياسي"، وذلك على خلفية توقيف عدد من المواطنين الإيرانيين في المملكة المتحدة ضمن تحقيقات متصلة بـ"الإرهاب".
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وقال سليمي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية: "مثل هذه الادعاءات لا تهدف سوى إلى الضغط" على إيران و"الحصول على مزيد من الامتيازات، فضلاً عن خلق إجماع دولي ضدّنا".

"توزيع الأدوار بين واشنطن ولندن"
وأشار إلى أن توقيت هذه الإجراءات مرتبط بالمفاوضات الدائرة بين إيران والولايات المتحدة، مضيفاً أن "هناك توزيعاً للأدوار بين واشنطن والأوروبيين من أجل تضييق الخناق على طهران"، حسب تعبيره.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت تمديد احتجاز أربعة إيرانيين حتى العاشر من أيار الجاري، في إطار "تحقيقات تتعلق بقضايا الإرهاب"، كما تم الإفراج عن إيراني خامس بكفالة مشروطة، بينما لا يزال ثلاثة آخرون قيد التوقيف في تحقيقات موازية.

خلفية الاعتقالات
وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت الأحد أنها اعتقلت خمسة أشخاص، بينهم أربعة إيرانيين، "للاشتباه بتخطيطهم لعمل إرهابي"، حسب لندن.

وقالت الشرطة في بيان إن الاعتقالات جرت السبت في مناطق لندن وسويندون ومانشستر، مضيفةً أن التحقيقات تتمحور حول "مخطط مزعوم لاستهداف موقع محدد".

وأضافت الشرطة أن الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و46 عاماً، اعتقلوا للاشتباه في "إعدادهم لعمل إرهابي"، وما زالوا قيد الاحتجاز، مشيرةً إلى أن العمل جار لتحديد جنسية وعمر أحد المعتقلين.
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