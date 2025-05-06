Advertisement

كشفت صحيفة " "، عن تفاصيل لقاء سري جمع خمسة أكاديميين ورجال أعمال سوريين مع اثنين من المسؤولين الإسرائيليين، في منزل خاص بإحدى العواصم الأوروبية.وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين فوجئوا باكتشاف أن حتى كبار الشخصيات لم يتمكنوا حتى الآن من فهم رؤية الرئيس السوري أو نواياه الحقيقية تجاه .وقالت دهش الجانب من حجم اطلاع المحاورين السوريين على الشأن الإسرائيلي، وهو اطلاع اعتمد على متابعتهم للإعلام وترجمات الصحافة الإسرائيلية. وأبدوا اهتماما واضحا بسماع المزيد عن ورؤاه الأمنية، وقالوا: "نحن لا نعرف حقا تتجه "، وأضافوا أن "رئيسنا يواجه العديد من الأزمات، ومن الصعب تصديق أنه يرغب في إضافة إسرائيل إلى قائمة مشكلاته".وفي سياق متصل، أشار المحاورون السوريون إلى أن الرئيس الجديد لم يتمكن بعد من فرض سيطرته بشكل كامل على العاصمة ، مما يعكس التحديات السياسية التي تواجهه.وفي ذات الوقت، ذكرت الصحيفة أن الهجوم الإسرائيلي الأخير قرب السوري، الذي استهدف حماية ، اعتُبر بمثابة إشارة تحذيرية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في سوريا، مما قد يؤدي إلى تغيير في النظام الحاكم. (روسيا اليوم)