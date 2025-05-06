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عربي-دولي

لقاء سري سوري إسرائيلي في عاصمة أوروبية.. تفاصيل تكشف ما دار فيه

Lebanon 24
06-05-2025 | 07:00
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن تفاصيل لقاء سري جمع خمسة أكاديميين ورجال أعمال سوريين مع اثنين من المسؤولين الإسرائيليين، في منزل خاص بإحدى العواصم الأوروبية.
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وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن المسؤولين الإسرائيليين فوجئوا باكتشاف أن حتى كبار الشخصيات السورية لم يتمكنوا حتى الآن من فهم رؤية الرئيس السوري أحمد الشرع أو نواياه الحقيقية تجاه إسرائيل.

وقالت دهش الجانب الإسرائيلي من حجم اطلاع المحاورين السوريين على الشأن الإسرائيلي، وهو اطلاع اعتمد على متابعتهم للإعلام العبري وترجمات الصحافة الإسرائيلية. وأبدوا اهتماما واضحا بسماع المزيد عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورؤاه الأمنية، وقالوا: "نحن لا نعرف حقا إلى أين تتجه سوريا"، وأضافوا أن "رئيسنا يواجه العديد من الأزمات، ومن الصعب تصديق أنه يرغب في إضافة إسرائيل إلى قائمة مشكلاته".

وفي سياق متصل، أشار المحاورون السوريون إلى أن الرئيس الجديد لم يتمكن بعد من فرض سيطرته بشكل كامل على العاصمة دمشق، مما يعكس التحديات السياسية التي تواجهه.

وفي ذات الوقت، ذكرت الصحيفة أن الهجوم الإسرائيلي الأخير قرب القصر الرئاسي السوري، الذي استهدف حماية الطائفة الدرزية، اعتُبر بمثابة إشارة تحذيرية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في سوريا، مما قد يؤدي إلى تغيير في النظام الحاكم. (روسيا اليوم)
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