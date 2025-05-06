الإليزيه يكشف تفاصيل زيارة الشرع لفرنسا

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أعلن قصر الإليزيه، أن سيستقبل في يوم غد الأربعاء، الرئيس السوري ، في أول زيارة للأخير إلى ، بحسب فرانس برس.وقالت الرئاسة إن ماكرون "سيؤكد مجددا دعم لبناء جديدة، سوريا حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم كل مكونات المجتمع السوري"، مشيرة إلى أن "هذا اللقاء يندرج في إطار فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلعون إلى السلام والديمقراطية"، مؤكدة أن ماكرون سيكرر "مطالبه للحكومة ، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وخاصة ، وكذلك ".وفي بداية شباط الماضي، وجه دعوة للرئيس السوري الانتقالي لزيارة فرنسا، قبل أن يقرن هذه الدعوة في نهاية آذار بشرط تشكيل حكومة تضم "كل مكونات " وضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين. (روسيا اليوم)