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الإليزيه يكشف تفاصيل زيارة الشرع لفرنسا

Lebanon 24
06-05-2025 | 04:48
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أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل في باريس يوم غد الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول زيارة للأخير إلى أوروبا، بحسب فرانس برس.
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وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "سيؤكد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم كل مكونات المجتمع السوري"، مشيرة إلى أن "هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلعون إلى السلام والديمقراطية"، مؤكدة أن ماكرون سيكرر "مطالبه للحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وخاصة لبنان، وكذلك مكافحة الإرهاب".

وفي بداية شباط الماضي، وجه الرئيس الفرنسي دعوة للرئيس السوري الانتقالي لزيارة فرنسا، قبل أن يقرن هذه الدعوة في نهاية آذار بشرط تشكيل حكومة سورية تضم "كل مكونات المجتمع المدني" وضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين. (روسيا اليوم)
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