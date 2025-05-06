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عربي-دولي

أميركا تُرسل قاذفتيّ "B-52H" إلى المحيط الهنديّ

Lebanon 24
06-05-2025 | 05:05
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أفادت مواقع أن الجيش الأميركي ينقل قاذفتين استراتيجيتين بعيدتيّ المدى من طراز B-52H إلى قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي.
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وقالت منصة OSINTdefender إن القاذفتين قد غادرتا قاعدة باركسدايل الجوية في لويزيانا، وهما الآن تعبران المحيط الهادئ في طريقهما إلى منشأة الدعم البحري دييغو غارسيا.

وحسب المصدر، فإن الطائرتين ستنضمان هناك إلى 6 قاذفات استراتيجية بعيدة المدى من طراز B-2A "سبيريت" التي نشرت في الجزيرة في آذار الماضي، والتي نفذت منذ ذلك الحين عدة ضربات ضدّ "أنصار الله" في اليمن، كما عملت كرادع ضد إيران

وأضاف المصدر أن السبب وراء نشر قاذفات B-52 في المنطقة لا يزال غير معروف حاليا، مع أنه قد يشير إلى تصعيد محتمل قريبا في الشرق الأوسط. (روسيا اليوم)
 
 
 
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