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أفادت مواقع أن الجيش الأميركي ينقل قاذفتين استراتيجيتين بعيدتيّ المدى من طراز B-52H إلى قاعدة في .وقالت منصة OSINTdefender إن القاذفتين قد غادرتا قاعدة باركسدايل الجوية في لويزيانا، وهما الآن تعبران في طريقهما إلى منشأة الدعم البحري .وحسب المصدر، فإن الطائرتين ستنضمان هناك إلى 6 قاذفات استراتيجية بعيدة المدى من طراز B-2A "سبيريت" التي نشرت في في آذار الماضي، والتي نفذت منذ ذلك الحين عدة ضربات ضدّ " الله" في اليمن، كما عملت كرادع ضد .وأضاف المصدر أن السبب وراء نشر قاذفات B-52 في المنطقة لا يزال حاليا، مع أنه قد يشير إلى تصعيد محتمل قريبا في . (روسيا اليوم)