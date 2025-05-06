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عربي-دولي
أميركا تُرسل قاذفتيّ "B-52H" إلى المحيط الهنديّ
Lebanon 24
06-05-2025
|
05:05
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أفادت مواقع أن الجيش الأميركي ينقل قاذفتين استراتيجيتين بعيدتيّ المدى من طراز B-52H إلى قاعدة
دييغو غارسيا
في
المحيط الهندي
.
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وقالت منصة OSINTdefender إن القاذفتين قد غادرتا قاعدة باركسدايل الجوية في لويزيانا، وهما الآن تعبران
المحيط الهادئ
في طريقهما إلى منشأة الدعم البحري
دييغو
غارسيا
.
وحسب المصدر، فإن الطائرتين ستنضمان هناك إلى 6 قاذفات استراتيجية بعيدة المدى من طراز B-2A "سبيريت" التي نشرت في
الجزيرة
في آذار الماضي، والتي نفذت منذ ذلك الحين عدة ضربات ضدّ "
أنصار
الله" في اليمن، كما عملت كرادع ضد
إيران
.
وأضاف المصدر أن السبب وراء نشر قاذفات B-52 في المنطقة لا يزال
غير معروف
حاليا، مع أنه قد يشير إلى تصعيد محتمل قريبا في
الشرق الأوسط
. (روسيا اليوم)
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