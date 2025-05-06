لماذا إمكانات إسرائيل محدودة في التعامل مع الحوثيين؟

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ذكر موقع " "، أنّ توعد بتوسيع الضربات ضدّ الحوثيين في أعقاب سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب في ، بينما أعلنت " الله" عن عزمها تكرار استهداف المطارات .ويقول الكاتب والباحث السياسي يواف شتيرن، إن امتنعت في الأشهر الأخيرة عن ضرب الأهداف في اليمن، رغم تعرضها لهجمات حوثية بالصواريخ والمسيّرات.وأضاف شتيرن أن "إسرائيل لن تتحرك ضدّ الحوثيين من دون ضوء أخضر أميركي، وسنرى المزيد من العمليات".ولفت المحلل السياسي إلى أن "إسرائيل ليست لديها معلومات كافية عن الحوثيين، وبسبب بعد المسافة بين اليمن وإسرائيل فإن إمكانات الأخيرة محدودة في التعامل مع "أنصار الله".واستبعد شتيرن استطاعة إسرائيل التأثير على الوضع في اليمن، حتى لو ضربت أماكن أو مخازن أسلحة أو قادة حوثيين، مشيرا إلى أن "تأثير إسرائيل محدود في اليمن".ولفت إلى أن استهداف مطار كان ضربة قوية لإسرائيل، وظهر تأثير ذلك مع تعليق الرحلات للمطار، وتصاعدت المطالب للحكومة بالردّ.وبشأن ربط ما يحدث في اليمن بإيران، أكد شتيرن أن "الموقف واضح: يجب ضرب ثم فتح المفاوضات معها، لكن الرئيس الأميركي ، اختار ".وشدد على أن "إسرائيل تترقب ثم قد تشنّ هجوما على إيران، وهو الأمر الذي يخدم داخليا، ويتماشى مع ما يمكن أن يحدث في غزة في الأشهر المقبلة". (سكاي نيوز)