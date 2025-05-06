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عربي-دولي

لماذا إمكانات إسرائيل محدودة في التعامل مع الحوثيين؟

Lebanon 24
06-05-2025 | 08:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد بتوسيع الضربات ضدّ الحوثيين في أعقاب سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب مطار بن غوريون في تل أبيب، بينما أعلنت "أنصار الله" عن عزمها تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية.
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ويقول الكاتب والباحث السياسي يواف شتيرن، إن إسرائيل امتنعت في الأشهر الأخيرة عن ضرب الأهداف في اليمن، رغم تعرضها لهجمات حوثية بالصواريخ والمسيّرات.

وأضاف شتيرن أن "إسرائيل لن تتحرك ضدّ الحوثيين من دون ضوء أخضر أميركي، وسنرى المزيد من العمليات".

ولفت المحلل السياسي إلى أن "إسرائيل ليست لديها معلومات كافية عن الحوثيين، وبسبب بعد المسافة بين اليمن وإسرائيل فإن إمكانات الأخيرة محدودة في التعامل مع "أنصار الله".

واستبعد شتيرن استطاعة إسرائيل التأثير على الوضع في اليمن، حتى لو ضربت أماكن أو مخازن أسلحة أو قادة حوثيين، مشيرا إلى أن "تأثير إسرائيل محدود في اليمن".

ولفت إلى أن استهداف مطار بن غوريون كان ضربة قوية لإسرائيل، وظهر تأثير ذلك مع تعليق الرحلات للمطار، وتصاعدت المطالب للحكومة بالردّ.

وبشأن ربط ما يحدث في اليمن بإيران، أكد شتيرن أن "الموقف الإسرائيلي واضح: يجب ضرب إيران ثم فتح المفاوضات معها، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اختار غير ذلك".

وشدد على أن "إسرائيل تترقب ثم قد تشنّ هجوما على إيران، وهو الأمر الذي يخدم نتنياهو داخليا، ويتماشى مع ما يمكن أن يحدث في غزة في الأشهر المقبلة". (سكاي نيوز)
 
 
 
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