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شارك في هجوم 7 تشرين... بالصورة إسرائيل تعتقل قائد فصيلة في "حماس"

Lebanon 24
06-05-2025 | 05:27
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّه "قبل عدة أسابيع، وخلال نشاط نفذته قوات اللواء 188، بقيادة الفرقة 36، في حيّ الشابورة في مدينة رفح، أعتقل المدعو يوسف محمد مرشد القاضي قائد فصيلة في حماس شارك في هجوم السابع من تشرين الاول وكان مسؤولًا عن احتجاز عدد من المختطفين الاسرائيلين تم تحريرهم، كما تم القبض على المدعو محمد مروان محمود زعرب قائد في منظومة القنص في حماس".

وأضاف: "خلال التحقيق معهما في الشاباك، تم الحصول على معلومات استخباراتية ذات قيمة كبيرة حول موقع بنية تحتية مهمة في المنطقة".

وتابع: "بعد استكمال تطويق رفح قبل عدة أسابيع، لا تزال قوات الجيش الإسرائيلي تواصل نشاطها في المنطقة، ومن المتوقع أن تتوسع رقعته لتشمل عدة بؤر وأحياءً إضافية".
 

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