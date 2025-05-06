شارك في هجوم 7 تشرين... بالصورة إسرائيل تعتقل قائد فصيلة في "حماس"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّه "قبل عدة أسابيع، وخلال نشاط نفذته قوات اللواء 188، بقيادة الفرقة 36، في حيّ الشابورة في مدينة ، أعتقل المدعو مرشد القاضي قائد فصيلة في شارك في هجوم السابع من تشرين الاول وكان مسؤولًا عن احتجاز عدد من المختطفين الاسرائيلين تم تحريرهم، كما تم القبض على المدعو محمود زعرب قائد في منظومة القنص في حماس".



وأضاف: "خلال التحقيق معهما في ، تم الحصول على معلومات استخباراتية ذات قيمة كبيرة حول موقع بنية تحتية مهمة في المنطقة".



وتابع: "بعد استكمال تطويق رفح قبل عدة أسابيع، لا تزال قوات الجيش تواصل نشاطها في المنطقة، ومن المتوقع أن تتوسع رقعته لتشمل عدة بؤر وأحياءً إضافية".



