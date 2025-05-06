شارك في هجوم 7 تشرين... بالصورة إسرائيل تعتقل قائد فصيلة في "حماس"

#عاجل 🔴 هكذا استسلم عناصر حماس في حي الشابورة في رفح وسلّما معلومات ذات قيمة مهمة
⭕️قبل عدة أسابيع، وخلال نشاط نفذته قوات اللواء 188، بقيادة الفرقة 36، في حي الشابورة بمدينة رفح، أعتقل كل من المدعو يوسف محمد مرشد القاضي قائد فصيلة في حماس شارك في مجزرة السابع من اكتوبر وكان… pic.twitter.com/bWHxj91bmg
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 6, 2025
#عاجل 🔴 هكذا استسلم عناصر حماس في حي الشابورة في رفح وسلّما معلومات ذات قيمة مهمة
⭕️قبل عدة أسابيع، وخلال نشاط نفذته قوات اللواء 188، بقيادة الفرقة 36، في حي الشابورة بمدينة رفح، أعتقل كل من المدعو يوسف محمد مرشد القاضي قائد فصيلة في حماس شارك في مجزرة السابع من اكتوبر وكان… pic.twitter.com/bWHxj91bmg