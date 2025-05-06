من هي جوليا نشيوات التي تناول معها الملك عبد الله طعام العشاء؟

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التقى عبدالله الثاني بالسياسية الأميركية من أصل جوليا نشيوات وزوجها السابق مايك والتز.ونشيوات سياسية أميركية من أصل أردني، وشغلت سابقا منصب نائبة الأميركي السابق ، وشغلت منصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في السابق .وفي ، عملت لصالح حاكم الولاية رون ديسانتيس، كما عملت ضابطة استخبارات سابقة في الجيش الأميركي، وخلال تلك الفترة أوفدت لمهمة عمل في كمستشارة سياسية وعسكرية لبول بريمر.كما شغلت منصب نائبة أوبراين، حين كان مبعوث الرئاسة الأميركية لشؤون الرهائن، ثم تولت منصب المبعوثة بالإنابة بعد مغادرة روبرت أوبراين المنصب. (روسيا اليوم)