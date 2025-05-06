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عربي-دولي

من هي جوليا نشيوات التي تناول معها الملك عبد الله طعام العشاء؟

Lebanon 24
06-05-2025 | 05:46
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التقى ملك الأردن عبدالله الثاني بالسياسية الأميركية من أصل أردني جوليا نشيوات وزوجها مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز.
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ونشيوات سياسية أميركية من أصل أردني، وشغلت سابقا منصب نائبة وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون، وشغلت منصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش.

 وفي ولاية فلوريدا، عملت لصالح حاكم الولاية رون ديسانتيس، كما عملت ضابطة استخبارات سابقة في الجيش الأميركي، وخلال تلك الفترة أوفدت لمهمة عمل في العراق كمستشارة سياسية وعسكرية لبول بريمر.

كما شغلت منصب نائبة روبرت أوبراين، حين كان مبعوث الرئاسة الأميركية لشؤون الرهائن، ثم تولت منصب المبعوثة بالإنابة بعد مغادرة روبرت أوبراين المنصب. (روسيا اليوم)
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