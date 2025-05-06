وزير إسرائيليّ يدعو إلى تجويع سكان غزة

Advertisement

طالب أميحاي إلياهو، بقصف مخازن الطعام وتجويع السكان في .وقال إلياهو في مقابلة مع القناة السابعة ، إنه "لا توجد مشكلة في قصف مخزون الطعام الخاص بحماس".وأضاف: "يجب أن يتضوروا جوعا. وإذا كان هناك مدنيون يخشون على حياتهم فعليهم اتباع خطة الهجرة". (سكاي نيوز)