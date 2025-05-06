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وزير إسرائيليّ يدعو إلى تجويع سكان غزة

Lebanon 24
06-05-2025 | 06:21
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طالب وزير التراث الإسرائيلي أميحاي إلياهو، بقصف مخازن الطعام وتجويع السكان في قطاع غزة.
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وقال إلياهو في مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية، إنه "لا توجد مشكلة في قصف مخزون الطعام الخاص بحماس".

وأضاف: "يجب أن يتضوروا جوعا. وإذا كان هناك مدنيون يخشون على حياتهم فعليهم اتباع خطة الهجرة". (سكاي نيوز)
 
 
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