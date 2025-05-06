المعارضة الأرمنية تعلن استعدادها للبدء بعزل باشينيان

أعلن حزب في الأرمني "لي الشرف" استعداده لبدء عملية عزل رئيس الوزراء .

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جاء ذلك وفقا لتصريحات هايك ماميجانيان، الذي تابع أنها الطريقة الأكثر ترجيحا حاليا لـ "تحقيق تغيير في السلطة" بسحب الثقة من رئيس الوزراء. ولتجنب تعقيد العملية بطموحات سياسية لا داعي لها، يقول ماميجانيان: "نعرب عن استعدادنا لمناقشة قضية المرشح لمنصب رئيس الوزراء دون أي شروط مسبقة، لعدم وجود مرشح لهذا المنصب، واستعدادنا للشروع في سحب الثقة".



وقد وقع جميع نواب كتلة المعارضة الستة على البيان، وأضاف ماميجانيان أنه إذا اقترح حزب معارض آخر ترشيح الرئيس السابق لمنصب رئيس الوزراء فإن حزب "لي الشرف" سيدعمه. (روسيا اليوم)