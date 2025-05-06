Advertisement

عربي-دولي

المعارضة الأرمنية تعلن استعدادها للبدء بعزل باشينيان

Lebanon 24
06-05-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1356529-638821349442634610.png
Doc-P-1356529-638821349442634610.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن حزب المعارضة في البرلمان الأرمني "لي الشرف" استعداده لبدء عملية عزل رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
Advertisement
 
جاء ذلك وفقا لتصريحات رئيس الحزب هايك ماميجانيان، الذي تابع أنها الطريقة الأكثر ترجيحا حاليا لـ "تحقيق تغيير في السلطة" بسحب الثقة من رئيس الوزراء. ولتجنب تعقيد العملية بطموحات سياسية لا داعي لها، يقول ماميجانيان: "نعرب عن استعدادنا لمناقشة قضية المرشح لمنصب رئيس الوزراء دون أي شروط مسبقة، لعدم وجود مرشح لهذا المنصب، واستعدادنا للشروع في سحب الثقة".

وقد وقع جميع نواب كتلة المعارضة الستة على البيان، وأضاف ماميجانيان أنه إذا اقترح حزب معارض آخر ترشيح الرئيس السابق روبرت كوتشاريان لمنصب رئيس الوزراء فإن حزب "لي الشرف" سيدعمه. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون في الذكرى الـ 110 للابادة الأرمنية: اللبنانيون من اصل ارمني مثال للانتماء الوطني الصادق
lebanon 24
06/05/2025 17:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لفتح 3 طرق في الحديدة
lebanon 24
06/05/2025 17:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية تعلن استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار سوريا
lebanon 24
06/05/2025 17:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات في تركيا تعلن تعليق البرامج التلفزيونية المعارضة لمدة 10 أيام
lebanon 24
06/05/2025 17:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:25 | 2025-05-06
10:00 | 2025-05-06
09:57 | 2025-05-06
09:46 | 2025-05-06
09:35 | 2025-05-06
09:00 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24