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عربي-دولي

"متمسكون بالهدنة"... الكرملين: موسكو سترد "على الفور" على أي هجوم

Lebanon 24
06-05-2025 | 06:53
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 أكد الكرملين أن الجيش الروسي سيرد "على الفور" على أي هجوم أوكراني خلال الهدنة التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين من جانب واحد من الثامن إلى العاشر من أيار.
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ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف  "إن لم يمتثل نظام كييف واستمر في محاولة ضرب مواقعنا أو منشآتنا، فسيتم الرد بشكل مناسب على الفور".
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