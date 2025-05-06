"متمسكون بالهدنة"... الكرملين: موسكو سترد "على الفور" على أي هجوم

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أكد أن الجيش الروسي سيرد "على الفور" على أي هجوم أوكراني خلال الهدنة التي اقترحها الرئيس من جانب واحد من الثامن إلى العاشر من أيار.ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "إن لم يمتثل نظام واستمر في محاولة ضرب مواقعنا أو منشآتنا، فسيتم الرد بشكل مناسب على الفور".