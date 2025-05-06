الجيش الإسرائيلي: مستعدون لأية سيناريوهات في سوريا

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أعلن الجيش ، اليوم الثلاثاء، أنه يراقب عن كثب مجريات الأحداث في ، مؤكداً جاهزيته للتعامل مع مختلف السيناريوهات.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إنه قام خلال اليومين الماضيين بإجلاء عشرة مصابين سوريين من لتلقي العلاج ، بعد إصابتهم داخل الأراضي .وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته منتشرة في جنوب وستبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة وإلى القرى الدرزية. (سكاي نيوز عربية)