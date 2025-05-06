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"قاسم بصير".. ما هي قدرات الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على مطار بن غوريون؟

Lebanon 24
06-05-2025 | 07:27
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أفادت تقديرات إسرائيلية بأن الحوثيين استخدموا صاروخا من طراز جديد في الهجوم الذي استهدف مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، في 4 أيار الجاري.
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وبحسب مصادر إعلامية وعسكرية إسرائيلية، فإن الصاروخ الذي أطلق من اليمن يعتقد أنه من نوع "قاسم بصير"، وهو صاروخ باليستي حديث ذو قدرات متطورة، منها التخفي عن الرادار وسرعة تتجاوز سرعة الصوت.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن الصاروخ الذي أطلقته جماعة أنصار الله يوم الأحد باتجاه مطار بن غوريون من طراز جديد.

ولفتت الصحيفة إلى أن التقديرات تؤكد أن الجماعة لا تزال تطور صواريخ ومسيّرات جديدة رغم الهجمات الأميركية المستمرة على مناطق سيطرتها في اليمن. (روسيا اليوم) 
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