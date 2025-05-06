22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"قاسم بصير".. ما هي قدرات الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على مطار بن غوريون؟
Lebanon 24
06-05-2025
|
07:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت تقديرات إسرائيلية بأن الحوثيين استخدموا صاروخا من طراز جديد في الهجوم الذي استهدف
مطار بن غوريون
الدولي قرب
تل أبيب
، في 4 أيار الجاري.
Advertisement
وبحسب مصادر إعلامية وعسكرية إسرائيلية، فإن الصاروخ الذي أطلق من اليمن يعتقد أنه من نوع "
قاسم
بصير"، وهو صاروخ باليستي حديث ذو قدرات متطورة، منها التخفي عن الرادار وسرعة تتجاوز سرعة الصوت.
وذكرت صحيفة
يسرائيل هيوم
أن الصاروخ الذي أطلقته
جماعة أنصار الله
يوم الأحد
باتجاه مطار
بن غوريون
من طراز جديد.
ولفتت الصحيفة إلى أن التقديرات تؤكد أن الجماعة لا تزال تطور صواريخ ومسيّرات جديدة رغم الهجمات الأميركية المستمرة على مناطق سيطرتها في اليمن. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ على مطار بن غوريون صباح اليوم (القدس)
Lebanon 24
الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ على مطار بن غوريون صباح اليوم (القدس)
06/05/2025 17:27:47
06/05/2025 17:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ
Lebanon 24
الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ
06/05/2025 17:27:47
06/05/2025 17:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نفذنا عملية عسكرية في محيط مطار بن غوريون بصاروخ باليستي
Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نفذنا عملية عسكرية في محيط مطار بن غوريون بصاروخ باليستي
06/05/2025 17:27:47
06/05/2025 17:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي
Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي
06/05/2025 17:27:47
06/05/2025 17:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أميركا أوقفت شحنات الأسلحة لأوكرانيا لمدة أسبوع في شباط
Lebanon 24
أميركا أوقفت شحنات الأسلحة لأوكرانيا لمدة أسبوع في شباط
10:25 | 2025-05-06
06/05/2025 10:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة "كيهان": إيران قويّة وترامب مُجبر على الإتّفاق
Lebanon 24
صحيفة "كيهان": إيران قويّة وترامب مُجبر على الإتّفاق
10:00 | 2025-05-06
06/05/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 73 زلزالاً.. مخاوف في ألاسكا
Lebanon 24
بعد 73 زلزالاً.. مخاوف في ألاسكا
09:57 | 2025-05-06
06/05/2025 09:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مرشح رئاسي يمسح حذاءه بعلم الاتحاد الأوروبيّ... وهذا ما قاله
Lebanon 24
مرشح رئاسي يمسح حذاءه بعلم الاتحاد الأوروبيّ... وهذا ما قاله
09:46 | 2025-05-06
06/05/2025 09:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سموتريتش: غزة ستدمر بالكامل وسكانها "سيرحلون"
Lebanon 24
سموتريتش: غزة ستدمر بالكامل وسكانها "سيرحلون"
09:35 | 2025-05-06
06/05/2025 09:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت من أشهر الفنانات.. هل تذكرون ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور السنوات (صور)
Lebanon 24
كانت من أشهر الفنانات.. هل تذكرون ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور السنوات (صور)
02:40 | 2025-05-06
06/05/2025 02:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قرّر مصرف لبنان؟ خطوة لافتة
Lebanon 24
ماذا قرّر مصرف لبنان؟ خطوة لافتة
13:55 | 2025-05-05
05/05/2025 01:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة... فيديو يكشف ما فعلته ممثلة شهيرة شاهدوه
Lebanon 24
في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة... فيديو يكشف ما فعلته ممثلة شهيرة شاهدوه
05:53 | 2025-05-06
06/05/2025 05:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بـ 23 عاماً.. الشيف أنطوان بتصريحات جريئة عن طليقته: خانتني لأني بخيل (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بـ 23 عاماً.. الشيف أنطوان بتصريحات جريئة عن طليقته: خانتني لأني بخيل (فيديو)
03:36 | 2025-05-06
06/05/2025 03:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم ينتشر.. شاهدوا كيف كانت هيفا وهبي في بداية التسعينات هل تغيرت كثيراً؟
Lebanon 24
فيديو قديم ينتشر.. شاهدوا كيف كانت هيفا وهبي في بداية التسعينات هل تغيرت كثيراً؟
04:04 | 2025-05-06
06/05/2025 04:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:25 | 2025-05-06
أميركا أوقفت شحنات الأسلحة لأوكرانيا لمدة أسبوع في شباط
10:00 | 2025-05-06
صحيفة "كيهان": إيران قويّة وترامب مُجبر على الإتّفاق
09:57 | 2025-05-06
بعد 73 زلزالاً.. مخاوف في ألاسكا
09:46 | 2025-05-06
مرشح رئاسي يمسح حذاءه بعلم الاتحاد الأوروبيّ... وهذا ما قاله
09:35 | 2025-05-06
سموتريتش: غزة ستدمر بالكامل وسكانها "سيرحلون"
09:00 | 2025-05-06
ما هو "محور موراج" الذي تُريد إسرائيل إرسال الغزاويين إليه؟
فيديو
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
Lebanon 24
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
09:57 | 2025-05-05
06/05/2025 17:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
06/05/2025 17:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
06/05/2025 17:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24