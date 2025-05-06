"قاسم بصير".. ما هي قدرات الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على مطار بن غوريون؟

أفادت تقديرات إسرائيلية بأن الحوثيين استخدموا صاروخا من طراز جديد في الهجوم الذي استهدف الدولي قرب ، في 4 أيار الجاري.

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وبحسب مصادر إعلامية وعسكرية إسرائيلية، فإن الصاروخ الذي أطلق من اليمن يعتقد أنه من نوع " بصير"، وهو صاروخ باليستي حديث ذو قدرات متطورة، منها التخفي عن الرادار وسرعة تتجاوز سرعة الصوت.وذكرت صحيفة أن الصاروخ الذي أطلقته باتجاه مطار من طراز جديد.ولفتت الصحيفة إلى أن التقديرات تؤكد أن الجماعة لا تزال تطور صواريخ ومسيّرات جديدة رغم الهجمات الأميركية المستمرة على مناطق سيطرتها في اليمن. (روسيا اليوم)