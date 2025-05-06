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إسرائيل تُصدر تحذيراً عاجلا لإخلاء مطار صنعاء

Lebanon 24
06-05-2025 | 07:36
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وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، "انذار عاجلا إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي".
وقال: "ندعوكم إلى اخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي -  بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم بضرورة  اخلاء هذه المنطقة فورًا".
وأضاف: "عدم الاخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".
 
 
 
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