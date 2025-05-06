إسرائيل تُصدر تحذيراً عاجلا لإخلاء مطار صنعاء

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة.
⭕️ندعوكم إلى اخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي - بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة اخلاء هذه المنطقة فورًا
⭕️عدم الاخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر pic.twitter.com/5qXw5x4SBD
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 6, 2025
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة.
⭕️ندعوكم إلى اخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي - بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة اخلاء هذه المنطقة فورًا
⭕️عدم الاخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر pic.twitter.com/5qXw5x4SBD