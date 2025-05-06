هزة أرضية ضربت المغرب.. وهذه قوتها

أعلنت مراكز الرصد الزلزالي العالمي عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 على مقياس ريختر، لجهة مراكش آسفي.

وسُجلت الهزة القوية على بُعد 32 كيلومترا مشور القصبة لجهة مراكش-آسفي.