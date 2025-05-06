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عربي-دولي

هزة أرضية ضربت المغرب.. وهذه قوتها

Lebanon 24
06-05-2025 | 07:52
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أعلنت مراكز الرصد الزلزالي العالمي عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 على مقياس ريختر، لجهة مراكش آسفي.
 
وسُجلت الهزة القوية على بُعد 32 كيلومترا جنوب غرب مشور القصبة لجهة مراكش-آسفي. 
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