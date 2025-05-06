الإقتصاد الروسيّ يُسجّل نموا بأكثر من 2 بالمئة

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صرحت نائبة وزير التنمية الاقتصادية الروسية كريوتشكوفا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الربع الأول من 2025، بعد الأخذ في الاعتبار العامل تجاوز حاجز الـ2%.وتتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.5% بحلول نهاية عام 2025. (روسيا اليوم)