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إقتصاد
الإقتصاد الروسيّ يُسجّل نموا بأكثر من 2 بالمئة
Lebanon 24
06-05-2025
|
08:26
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صرحت نائبة وزير التنمية الاقتصادية الروسية
بولينا
كريوتشكوفا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الربع الأول من 2025، بعد الأخذ في الاعتبار العامل
الزمني
تجاوز حاجز الـ2%.
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وتتوقع
وزارة التنمية الاقتصادية الروسية
أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.5% بحلول نهاية عام 2025. (روسيا اليوم)
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