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إقتصاد

الإقتصاد الروسيّ يُسجّل نموا بأكثر من 2 بالمئة

Lebanon 24
06-05-2025 | 08:26
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صرحت نائبة وزير التنمية الاقتصادية الروسية بولينا كريوتشكوفا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الربع الأول من 2025، بعد الأخذ في الاعتبار العامل الزمني تجاوز حاجز الـ2%.
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وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.5% بحلول نهاية عام 2025. (روسيا اليوم)
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