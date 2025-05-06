قصف إسرائيليّ عنيف... شاهدوا بالفيديو الغارات على مطار صنعاء

مشاهد تصاعد الدخان الكثيف من مطار صنعاء الدولي بعد قصفه من الاحتلال pic.twitter.com/tRPDP9YAv4
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 6, 2025
مشاهد تصاعد الدخان الكثيف من مطار صنعاء الدولي بعد قصفه من الاحتلال pic.twitter.com/tRPDP9YAv4
بالفيديو | أكثر من 10 غارات حتى اللحظة على مطار #صنعاء في #اليمن وسماع دوي انفجارات عنيفة pic.twitter.com/gJ763NcJjE
— وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) May 6, 2025
بالفيديو | أكثر من 10 غارات حتى اللحظة على مطار #صنعاء في #اليمن وسماع دوي انفجارات عنيفة pic.twitter.com/gJ763NcJjE
الصور الأولى للغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء #قناة_العربية pic.twitter.com/KHBfk0C8u4
— العربية (@AlArabiya) May 6, 2025
الصور الأولى للغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء #قناة_العربية pic.twitter.com/KHBfk0C8u4
اندلاع حرائق كبيرة في أكثر من منطقة بالعاصمة صنعاء جراء عدوان الاحتلال pic.twitter.com/a3tIHk3CTj
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 6, 2025
اندلاع حرائق كبيرة في أكثر من منطقة بالعاصمة صنعاء جراء عدوان الاحتلال pic.twitter.com/a3tIHk3CTj