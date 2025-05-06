قصف إسرائيليّ عنيف... شاهدوا بالفيديو الغارات على مطار صنعاء

شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة غارات عنيفة على الدوليّ في اليمن.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيليّة إلى تنفيذ أكثر من 15 غارة على اليمنيّ.

وأعلنت " " عن تدمير كافة في مطار بالقصف فضلا عن صالة المطار.

وأشارت القناة الـ12 إلى استهداف المدارج وبرج المراقبة ومبنى الركاب في مطار صنعاء وخزانات وقود.

كذلك، استهدفت الطائرات الإسرائيليّة مواقع حوثية في عطان ومنطقة عصر غربي صنعاء.

وطال القصف أيضاً محطة كهرباء صنعاء ومصنع إسمنت "عمران"، ومحطة كهرباء "ذهبان" المركزية في مديرية بني الحارث.

ويأتي الهجوم الإسرائيليّ على مطار صنعاء ردّاً على إستهداف الحوثيين لمطار بصاروخ بالستيّ.