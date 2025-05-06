سموتريتش: غزة ستدمر بالكامل وسكانها "سيرحلون"

Advertisement

قال ، الثلاثاء، إن "غزة ستدمر بالكامل" بعد انتهاء الحرب الجارية منذ أكثر من عام ونصف، وإنه "بعد 6 أشهر لن يكون هناك في القطاع".وقال سموريتش في معرض رده على سؤال خلال ندوة في مستوطنة "عوفرا" في المحتلة حول رؤيته لما بعد الحرب، إن سيبدأون "بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة"، بعد أن يتم نقلهم إلى جنوب القطاع.