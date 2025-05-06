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عربي-دولي
سموتريتش: غزة ستدمر بالكامل وسكانها "سيرحلون"
Lebanon 24
06-05-2025
|
09:35
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قال
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
، الثلاثاء، إن "غزة ستدمر بالكامل" بعد انتهاء الحرب الجارية منذ أكثر من عام ونصف، وإنه "بعد 6 أشهر لن يكون هناك
حماس
في القطاع".
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وقال سموريتش في معرض رده على سؤال خلال ندوة في مستوطنة "عوفرا" في
الضفة الغربية
المحتلة حول رؤيته لما بعد الحرب، إن
سكان غزة
سيبدأون "بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة"، بعد أن يتم نقلهم إلى جنوب القطاع.
وأضاف أنه بعد 6 أشهر "لن تكون هناك حماس في غزة، نقطة على السطر. لا ككيان فاعل لا عسكري ولا مدني ولا حكومي. أعتقد أنه خلال بضعة أشهر سنكون قادرين على إعلان انتصارنا بشكل قاطع". (سكاي نيوز عربية)
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