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عربي-دولي

بعد 73 زلزالاً.. مخاوف في ألاسكا

Lebanon 24
06-05-2025 | 09:57
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يعم الخوف بين مئات الآلاف من الأميركيين الذين يسكنون في منطقة قريبة من بركان عملاق بات ثورانه الآن وشيكاً ومتوقعاً في أية لحظة، وذلك بعد أن تبين بأن الأجهزة المختصة رصدت 73 زلزالاً في المنطقة قد تؤدي لثوران وشيك وكبير لهذا البركان.
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وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أعلن مرصد ألاسكا للبراكين (AVO) الأسبوع الماضي أن جبل سبير لا يزال في مستوى مرتفع من الاضطرابات، ومن المحتمل حدوث ثوران بركاني هائل فيه.

وقال المرصد إنه بالإضافة إلى الهزات الـ73 المسجلة، فإن "زلازل أصغر بكثير تحدث عدة مرات في الساعة".

وينشأ النشاط الزلزالي عن ارتفاع الصهارة نحو السطح، مما يُحدث ضغطاً وتشققات في الصخور المحيطة. كما رصدت الوكالة تصاعد البخار من البركان وزيادة في انبعاثات الغاز.

وحذّرت هيئة مراقبة البراكين في ألاسكا من أن أي ثوران بركاني قريب من المرجح أن يُشابه ثوران عامي 1953 و1992.

وتضمنت تلك الأحداث السابقة انفجاراً واحداً أو أكثر - استمر كل منها عدة ساعات - نتج عنه سحب رماد سافرت مئات الأميال، مسقطةً كميات كبيرة من الرماد عبر جنوب وسط ألاسكا.
 
ويقع جبل سبير على بُعد حوالي 129 كيلومتراً من مدينة أنكوريج، التي يقطنها ما يقرب من 300 ألف نسمة، وقد يغطيها الرماد البركاني بشكل كامل. ويستعد سكان المدينة بالفعل لثوران محتمل، والذي قال الخبراء إنه قد يحدث في غضون "أسابيع إلى أشهر". (العربية)
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