أميركا أوقفت شحنات الأسلحة لأوكرانيا لمدة أسبوع في شباط

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ذكرت وكالة " " أن الأميركية أوقفت شحنات الأسلحة إلى لمدة أسبوع في شباط الماضي.وأفادت الوكالة أن "11 رحلة جوية محملة بقذائف المدفعية وأسلحة أخرى مخصصة لأوكرانيا تم إلغاؤها بناء على أمر شفوي أصدره الأميركي ، كما أضافت أن الشحنات كانت معدة للإقلاع من قاعدة جوية في ولاية ومن قاعدة أميركية في ". (روسيا اليوم)