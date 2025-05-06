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أميركا أوقفت شحنات الأسلحة لأوكرانيا لمدة أسبوع في شباط

Lebanon 24
06-05-2025 | 10:25
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ذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الدفاع الأميركية أوقفت شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا لمدة أسبوع في شباط الماضي.
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وأفادت الوكالة أن "11 رحلة جوية محملة بقذائف المدفعية وأسلحة أخرى مخصصة لأوكرانيا تم إلغاؤها بناء على أمر شفوي أصدره وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، كما أضافت أن الشحنات كانت معدة للإقلاع من قاعدة جوية في ولاية ديلاوير ومن قاعدة أميركية في الإمارات". (روسيا اليوم)
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