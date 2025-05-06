رسوم مرتقبة من ترامب تستهدف المنتجات الدوائية

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قال الرئيس الأميركي ، إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة على واردات الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين.وجاء هذا التصريح بعد توقيع في وقت سابق على أمر تنفيذي يهدف إلى تشجيع تصنيع داخل وتقليل الاعتماد على المنتجين الأجانب. (الامارات 24)