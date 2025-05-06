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إقتصاد

رسوم مرتقبة من ترامب تستهدف المنتجات الدوائية

Lebanon 24
06-05-2025 | 10:33
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة على واردات الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين.
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وجاء هذا التصريح بعد توقيع ترامب في وقت سابق على أمر تنفيذي يهدف إلى تشجيع تصنيع المنتجات الطبية داخل الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على المنتجين الأجانب. (الامارات 24)

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