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عربي-دولي

رؤساء 29 دولة.. من سيشارك في يوم النصر في روسيا؟

Lebanon 24
06-05-2025 | 10:51
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أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشاركة رؤساء 29 دولة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الحرب العالمية الثانية، من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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وتحيي روسيا في 9 أيار من كل عام ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
 
وقال أوشاكوف في تصريحات، إنه سيكون هناك قادة من 29 دولة: وهي أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، أبخازيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بوركينا فاسو، فنزويلا، فيتنام، غينيا بيساو، مصر، زيمبابوي، جمهورية الصين الشعبية، الكونغو، كوبا، لاوس، منغوليا، ميانمار، فلسطين، صربيا، سلوفاكيا، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، أوسيتيا الجنوبية.
 
وسيحضر ممثلون عن الهند ونيكاراغوا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى مشاركة وحدات احتفالية من 13 دولة ستتوجه إلى الساحة الحمراء بينها أذربيجان، فيتنام، بيلاروسيا، مصر، كازاخستان، الصين، قيرغيزستان، لاوس، منغوليا، ميانمار، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان.

ومن المقرر أن يعقد فلاديمير بوتن أكثر من 15 لقاء ثنائيا مع قادة عدد من الدول من بينهم الرئيس السيسي.

كما سيشارك عدد من الأمناء العامين لمنظمات دولية وهي منظمة شنغهاي للتعاون، رابطة الدول المستقلة، المجموعة الاقتصادية الأوراسية، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، منظمة التعاون الإسلامي، مفوضية الاتحاد الإفريقي، دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس)، رئيس بنك التنمية الجديد. (سكاي نيوز عربية) 
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