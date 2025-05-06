رؤساء 29 دولة.. من سيشارك في يوم النصر في روسيا؟

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وتحيي في 9 أيار من كل عام ذكرى الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية. أعلن يوري أوشاكوف، مساعد ، ، مشاركة رؤساء 29 دولة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الحرب العالمية الثانية، من بينهم .وتحيي في 9 أيار من كل عام ذكرى الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال أوشاكوف في تصريحات، إنه سيكون هناك قادة من 29 دولة: وهي أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، أبخازيا، البوسنة والهرسك، ، بوركينا فاسو، ، فيتنام، غينيا بيساو، مصر، زيمبابوي، الشعبية، الكونغو، كوبا، لاوس، منغوليا، ميانمار، ، صربيا، سلوفاكيا، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، أوسيتيا الجنوبية.

وسيحضر ممثلون عن ونيكاراغوا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى مشاركة وحدات احتفالية من 13 دولة ستتوجه إلى الساحة الحمراء بينها أذربيجان، فيتنام، بيلاروسيا، مصر، كازاخستان، الصين، قيرغيزستان، لاوس، منغوليا، ميانمار، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان.



ومن المقرر أن يعقد بوتن أكثر من 15 لقاء ثنائيا مع قادة عدد من الدول من بينهم الرئيس .



كما سيشارك عدد من الأمناء العامين لمنظمات دولية وهي منظمة شنغهاي للتعاون، رابطة الدول المستقلة، المجموعة الاقتصادية الأوراسية، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، منظمة التعاون الإسلامي، مفوضية الاتحاد الإفريقي، دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس)، رئيس بنك التنمية الجديد. (سكاي نيوز عربية)