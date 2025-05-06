رسميًا.. السودان يقطع علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات!

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الدفاع والأمن السوداني: "ظل العالم بأسره يتابع ولأكثر من عامين جريمة العدوان على سيادة ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه من دولة وعبر وكيلها المحلي مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وظهيرها السياسي".وأضاف: "عندما تيقنت دولة الامارات من هزيمة وكيلها المحلي الذي دحرته قواتنا المسلحة، المؤسسة الشرعية المناط بها الذود عن حياض الوطن والحفاظ على مقدراته، صّعدت دعمها وسخرت المزيد من امكانياتها لإمداد التمرد بأسلحة إستراتيجية متطورة".وتابع البيان: "ظلت تستهدف بها المنشآت الحيوية والخدمية بالبلاد وآخرها إستهداف مستودعات وميناء ومطار ومحطات الكهرباء والفنادق وعرضت حياة ملايين المدنيين وممتلكاتهم للخطر، والأمر الذي يهدد والدولي وبصفه خاصة أمن ".وأكد "مجلس الدفاع والأمن السوداني أنه "على إثر هذا العدوان المستمر قرر والدفاع الأتي:أوّلأً، إعلان دولة عدوان.ثانيا، قطع العلاقات الدبلوماسية معها.ثالثا، سحب السفارة السودانية والقنصلية العامة".وأشار إلى أنه واتساقا مع نص وروح المادة الحادية والخمسين من ميثاق التي أعطت الدول الحق في الدفاع عن نفسها، "يحتفظ السودان بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين وإستمرار وصول المساعدات الانسانية".