مصر تسقط الجنسية عن شابة عشرينية... ما السبب؟

قرر رئيس الوزراء المصري إسقاط الجنسية عن فتاة ولدت بتاريخ 21 تشرين الثاني 2003.

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وحصلت على الجنسية دون إذن مسبق.



وأوضح قرار رئيس الوزراء المصري بإسقاط الجنسية عن الفتاة التي تدعى "عطره يونس" والتي ولدت في جاء بسبب تجنسها بجنسية دولة أخرى -إسرائيل- دون الحصول على إذن سابق من . (روسيا اليوم)