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عربي-دولي

مصر تسقط الجنسية عن شابة عشرينية... ما السبب؟

Lebanon 24
06-05-2025 | 11:14
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قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إسقاط الجنسية المصرية عن فتاة مصرية ولدت في إسرائيل بتاريخ 21 تشرين الثاني 2003.
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وحصلت على الجنسية الإسرائيلية دون إذن مسبق.

وأوضح قرار رئيس الوزراء المصري بإسقاط الجنسية عن الفتاة التي تدعى "عطره عبد الحميد حسن يونس" والتي ولدت في إسرائيل جاء بسبب تجنسها بجنسية دولة أخرى -إسرائيل- دون الحصول على إذن سابق من الدولة المصرية. (روسيا اليوم) 
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