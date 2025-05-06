"دمه على رأسه".. رسالة من نتنياهو لمن يُهاجم إسرائيل

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تابع: "اختيارنا لتوقيت الرد على والكيفية هو أمر نضعه بالاعتبار في كل مرة".أضاف : "قلت مرات عديدة أن من يهاجم "فإن دمه على رأسه"، مشيرا إلى أنّه "بدون موافقة ودعمها لا يمكن للحوثيين تنفيذ الهجوم الصاروخي".تابع: "قلت سابقا إن الهجوم الحوثي لن يتم الرد عليه بـ "انفجار وانتهي" بل بـ "انفجارات".ختم: "مثلما ذكر سنحاسب أي شخص يهاجم ".