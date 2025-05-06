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عربي-دولي

"دمه على رأسه".. رسالة من نتنياهو لمن يُهاجم إسرائيل

Lebanon 24
06-05-2025 | 11:20
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أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم قصف مطار صنعاء وأمس ميناء الحديدة. 
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تابع: "اختيارنا لتوقيت الرد على الحوثي والكيفية هو أمر نضعه بالاعتبار في كل مرة". 

أضاف نتنياهو: "قلت مرات عديدة أن من يهاجم إسرائيل "فإن دمه على رأسه"، مشيرا إلى أنّه "بدون موافقة إيران ودعمها لا يمكن للحوثيين تنفيذ الهجوم الصاروخي". 

تابع: "قلت سابقا إن الهجوم الحوثي لن يتم الرد عليه بـ "انفجار وانتهي" بل بـ "انفجارات". 

ختم: "مثلما ذكر ترامب سنحاسب أي شخص يهاجم دولة إسرائيل". 
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