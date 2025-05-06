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عربي-دولي

قائمة أضعف 5 جوازات سفر عالمياً في 2025.. ضمت 3 دول عربية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-05-2025 | 11:30
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يُعتبر جواز السفر من أهم الوثائق التي تتيح لصاحبه التنقل بسهولة بين الدول. جواز السفر هو وثيقة تقر من خلال الدولة التي يتبعها مواطن ما، التي تعرف حاملها من حيث جنسيته وهويته طبقاً للدولة التي ينتمي إليها.
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تصنيف أضعف 5 جوازات سفر والدول التي يمكن لحاملها دخولها بحسب مؤشر "باسبورت إنديكس" فهي على النحو الآتي:
1_ أفغانستان (25 وجهة بدون تأشيرة)
2_ سوريا (29 وجهة بدون تأشيرة)
3_ العراق (31 وجهة بدون تأشيرة)
4_ باكستان (34 وجهة بدون تأشيرة)
5_ اليمن (35 وجهة بدون تأشيرة)
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