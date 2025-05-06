قائمة أضعف 5 جوازات سفر عالمياً في 2025.. ضمت 3 دول عربية

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يُعتبر جواز السفر من أهم الوثائق التي تتيح لصاحبه التنقل بسهولة بين الدول. جواز السفر هو وثيقة تقر من خلال الدولة التي يتبعها مواطن ما، التي تعرف حاملها من حيث جنسيته وهويته طبقاً للدولة التي ينتمي إليها.تصنيف أضعف 5 جوازات سفر والدول التي يمكن لحاملها دخولها بحسب مؤشر "باسبورت إنديكس" فهي على النحو الآتي:1_ (25 وجهة بدون تأشيرة)2_ (29 وجهة بدون تأشيرة)3_ (31 وجهة بدون تأشيرة)4_ باكستان (34 وجهة بدون تأشيرة)5_ اليمن (35 وجهة بدون تأشيرة)