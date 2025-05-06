توتر داخل سجن سوري.. تمرد واحتجاز رهائن (فيديو)

استعصاء داخل سجن مدينة #إزرع في ريف #درعا، حيث تمكّن عدد من السجناء من السيطرة على أقسام من السجن عقب استيلائهم على سلاح أحد العناصر الأمنية، في حين طوّقت قوات الأمن العام ووزارة الدفاع السجن، وتمّ تبادل إطلاق النار بين السجناء والعناصر الأمنية، بالإضافة لإشعال السجناء النيران في… pic.twitter.com/GVWbso8CuL
— The Syrian bloc (@swry688020) May 6, 2025
استعصاء داخل سجن مدينة #إزرع في ريف #درعا، حيث تمكّن عدد من السجناء من السيطرة على أقسام من السجن عقب استيلائهم على سلاح أحد العناصر الأمنية، في حين طوّقت قوات الأمن العام ووزارة الدفاع السجن، وتمّ تبادل إطلاق النار بين السجناء والعناصر الأمنية، بالإضافة لإشعال السجناء النيران في… pic.twitter.com/GVWbso8CuL