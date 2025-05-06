توتر داخل سجن سوري.. تمرد واحتجاز رهائن (فيديو)

استعصاء داخل سجن مدينة #إزرع في ريف #درعا، حيث تمكّن عدد من السجناء من السيطرة على السجن عقب استيلائهم على سلاح أحد العناصر الأمنية، في حين طوّقت قوات الأمن العام ووزارة الدفاع السجن، وتمّ تبادل إطلاق النار بين السجناء والعناصر الأمنية، بالإضافة لإشعال السجناء النيران في… pic.twitter.com/GVWbso8CuL — The Syrian bloc (@swry688020) May 6, 2025 Advertisement

وقال المصدر إن إطلاق نار وقع خلال العملية أسفر عن إصابات طفيفة في صفوف السجناء، دون تسجيل أي حالات خطرة.وأضاف أن ، مدعومة بوحدات من النخبة تابعة للفرقة 40، تمكنت من تطويق السجن بشكل كامل، وإغلاق جميع الأبواب لمنع أي محاولة فرار.وأشار المصدر إلى أن مفاوضات تجري حاليًا مع السجناء لإنهاء حالة التوتر وتسليم الرهائن، نافيًا في الوقت نفسه ما تم تداوله من إشاعات حول استيلاء السجناء على أسلحة الحرس.وشهد سجن إزرع المركزي تمردًا نفّذه عدد من السجناء، تخللته حالة من الفوضى العارمة، ما استدعى استنفارا أمنيا واسع النطاق في محيط المنشأة، وفق ما أفادت شبكة "درعا 24" المحلية.وبحسب الشبكة، فإن الأحداث بدأت بمحاولة تمرد داخلية نفّذها عدد من نزلاء السجن، تطورت إلى فوضى داخل الأقسام.من جانبه، أفاد بأن عددًا من السجناء أُصيبوا بجروح جرّاء إطلاق النار خلال محاولة قوات الأمن استعادة السيطرة على الوضع، مشيرًا إلى أن قوات "الأمن العام" التابعة لسلطة قامت بتطويق السجن بشكل كامل، وأغلقت جميع مداخله. (ارم)