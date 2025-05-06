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عربي-دولي

توتر داخل سجن سوري.. تمرد واحتجاز رهائن (فيديو)

Lebanon 24
06-05-2025 | 11:50
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سيطرت قوات  الأمن العام السوري، الثلاثاء، على سجن إزرع المركزي في محافظة  درعا جنوبي البلاد، بعد حالة تمرد شهدها السجن واحتجاز رهائن، وفق ما أفاد مصدر أمني لتجمع "أحرار حوران".

وقال المصدر إن إطلاق نار وقع خلال العملية أسفر عن إصابات طفيفة في صفوف السجناء، دون تسجيل أي حالات خطرة.

وأضاف أن قوات الأمن، مدعومة بوحدات من النخبة تابعة للفرقة 40، تمكنت من تطويق السجن بشكل كامل، وإغلاق جميع الأبواب لمنع أي محاولة فرار.
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وأشار المصدر إلى أن مفاوضات تجري حاليًا مع السجناء لإنهاء حالة التوتر وتسليم الرهائن، نافيًا في الوقت نفسه ما تم تداوله من إشاعات حول استيلاء السجناء على أسلحة الحرس.

وشهد سجن إزرع المركزي تمردًا نفّذه عدد من السجناء، تخللته حالة من الفوضى العارمة، ما استدعى استنفارا أمنيا واسع النطاق في محيط المنشأة، وفق ما أفادت شبكة "درعا 24" المحلية.

وبحسب الشبكة، فإن الأحداث بدأت بمحاولة تمرد داخلية نفّذها عدد من نزلاء السجن، تطورت إلى فوضى داخل الأقسام.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عددًا من السجناء أُصيبوا بجروح جرّاء إطلاق النار خلال محاولة قوات الأمن استعادة السيطرة على الوضع، مشيرًا إلى أن قوات "الأمن العام" التابعة لسلطة دمشق قامت بتطويق السجن بشكل كامل، وأغلقت جميع مداخله. (ارم)
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