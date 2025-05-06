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الفاتيكان يُلغِي رمزين من رموز سلطة البابا فرنسيس

Lebanon 24
06-05-2025 | 13:13
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صرح ماثيو بروني رئيس دائرة الإعلام للكرسي الرسولي في الفاتيكان بأنه تم اليوم الثلاثاء إجراء إبطال الختم الرئيسي وكذلك "خاتم الصياد" التابعين للبابا فرنسيس.
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ووفقا لتقاليد الفاتيكان، يستخدم البابا الختم والخاتم عند توقيع الرسائل البابوية.

وأوضح بروني أن الختم والخاتم يوضع عليهما رمز الصليب بشكل رمزي.

وجرى إبطال رمزي السلطة البابوية في آخر اجتماع عام للكرادلة الذي انعقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

وتسبق هذه المراسم بدء إجراءات انتخاب رئيس جديد للكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

وسيفتح المجمع المغلق "الكونكلاف" المكلف بانتخاب الحبر الأعظم الـ 267 للكنيسة الكاثوليكية مساء الأربعاء في الفاتيكان.
وللفوز في الانتخاب، يحتاج المرشح إلى الحصول على ثلثي الأصوات، ويحق لـ 133 كاردينالا المشاركة في التصويت في الكونكلاف.

يذكر أن البابا فرنسيس توفي في 21 نيسان الماضي نتيجة سكتة دماغية عن عمر ناهز الـ89 وتم دفنه في 26 نيسان في كاتدرائية سانتا ماريا ماجيوري في روما.
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