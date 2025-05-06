الفاتيكان يُلغِي رمزين من رموز سلطة البابا فرنسيس

صرح ماثيو بروني رئيس للكرسي الرسولي في بأنه تم اليوم الثلاثاء إجراء إبطال الختم وكذلك "خاتم الصياد" التابعين للبابا فرنسيس.

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ووفقا لتقاليد الفاتيكان، يستخدم البابا الختم والخاتم عند توقيع الرسائل البابوية.



وأوضح بروني أن الختم والخاتم يوضع عليهما رمز بشكل رمزي.



وجرى إبطال رمزي السلطة البابوية في آخر اجتماع عام للكرادلة الذي انعقد في وقت سابق الثلاثاء.



وتسبق هذه المراسم بدء إجراءات انتخاب رئيس جديد للكنيسة الرومانية .



وسيفتح المجمع المغلق "الكونكلاف" المكلف بانتخاب الحبر الأعظم الـ 267 للكنيسة الكاثوليكية مساء الأربعاء في الفاتيكان. ووفقا لتقاليد الفاتيكان، يستخدم البابا الختم والخاتم عند توقيع الرسائل البابوية.وأوضح بروني أن الختم والخاتم يوضع عليهما رمز بشكل رمزي.وجرى إبطال رمزي السلطة البابوية في آخر اجتماع عام للكرادلة الذي انعقد في وقت سابق الثلاثاء.وتسبق هذه المراسم بدء إجراءات انتخاب رئيس جديد للكنيسة الرومانية .وسيفتح المجمع المغلق "الكونكلاف"

وللفوز في الانتخاب، يحتاج المرشح إلى الحصول على ثلثي الأصوات، ويحق لـ 133 كاردينالا المشاركة في التصويت في الكونكلاف.



يذكر أن توفي في 21 نيسان الماضي نتيجة سكتة دماغية عن عمر ناهز الـ89 وتم دفنه في 26 نيسان في ماريا ماجيوري في .