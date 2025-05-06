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عربي-دولي

مصدر يؤكد حقيقة خروج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة

Lebanon 24
06-05-2025 | 13:30
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أكد مصدر يمني مسؤول في مطار صنعاء الدولي تضرر طائرتين مدنيتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية، جراء الغارات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية على المطار يوم الثلاثاء.
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وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، "إن الضربات الجوية الإسرائيلية تسببت بتدمير طائرتين ايرباص نوع 320 و 330، فضلا عن تدمير مدرج وصالات المطار وبرج المراقبة".

وأضاف أن مطار صنعاء خرج عن الخدمة بشكل كامل، ولا يعرف حتى موعد إمكانية إعادة تشغليه.

وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية تعليق جميع رحلاتها من وإلى مطار صنعاء الدولي حتى إشعار آخر. 
(روسيا اليوم)

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