مصدر يؤكد حقيقة خروج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة

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أكد مصدر يمني مسؤول في تضرر طائرتين مدنيتين تابعتين للخطوط الجوية ، جراء الجوية التي شنتها القوات على يوم الثلاثاء.وقال المصدر الذي طلب عدم اسمه لوكالة (د ب أ)، "إن الضربات الجوية الإسرائيلية تسببت بتدمير طائرتين نوع 320 و 330، فضلا عن تدمير مدرج وصالات المطار وبرج المراقبة".وأضاف أن خرج عن الخدمة بشكل كامل، ولا يعرف حتى موعد إمكانية إعادة تشغليه.وأعلنت تعليق جميع رحلاتها من وإلى مطار الدولي حتى إشعار آخر.