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عربي-دولي

"سنقطع المياه"... تهديد من الهند لباكستان

Lebanon 24
06-05-2025 | 13:37
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أعلن رئيس الوزراء الهندي ناهيندرا مودي، يوم الثلاثاء، أن بلاده "ستقطع مياه" الأنهر التي تنبع من أراضيها وتروي باكستان، ردا على الهجوم الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير.
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وقال مودي في خطاب "كانت مياه الهند تتدفّق إلى الخارج، هذا الأمر سيتوقف الآن خدمة لمصالح الهند وهي ستستعمل لخدمة البلاد".

ومن جانبها، تتهم باكستان التي تدهورت علاقاتها مع الهند بعد أن علقت معاهدة مهمة لتقاسم المياه بين البلدين الجارين، نيودلهي بتعديل تدفق نهر شيناب، أحد الأنهر الثلاثة التي وضعت تحت سيطرة إسلام آباد وفقا لهذا الاتفاق.

ينبع هذا النهر الرئيسي من الهند، لكن تم منح باكستان السيطرة عليه بموجب معاهدة مياه السند الموقعة في العام 1960 بين القوتين النوويتين.
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