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عربي-دولي

بعد كلام ترامب عن وقف القصف.. مسؤول حوثي يفجّر المفاجأة

Lebanon 24
06-05-2025 | 13:55
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نفى مسؤول حوثي تواصلت معه بلومبيرغ توقف عمليات الحوثيين في البحر الأحمر، قائلا:" عملياتنا في البحر الأحمر لم تتوقف".
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وأكّد المسؤول الحوثي لبلومبرغ أن الهجمات على إسرائيل ستستمر.

يأتي ذلك بد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أميركا ستتوقف عن قصف الحوثيين بعد رسائل وصلت إلى واشنطن تفيد بأنّ الحوثيين قرروا وقف قصف السفن في البحر الاحمر.
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