بعد كلام ترامب عن وقف القصف.. مسؤول حوثي يفجّر المفاجأة

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وأكّد المسؤول لبلومبرغ أن الهجمات على ستستمر.يأتي ذلك بد أن أعلن الرئيس الأميركي أن أميركا ستتوقف عن قصف الحوثيين بعد رسائل وصلت إلى تفيد بأنّ الحوثيين قرروا وقف قصف السفن في البحر .