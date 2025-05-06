بعد إعلان ترامب وقف الضربات على اليمن.. إسرائيل "مصدومة"

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن يعلن وقف "ضرباته" على اليمن ولم يقل إنه مستمر بحماية إسرائيل من ضرباتهم.وأفادت بأن المستوى السياسي تفاجأ بكلام ترامب سواء فيما يتعلق باليمن أو فيما يتعلق بـ"الإعلان الكبير".وأشارت إلى أن المستوى السياسي في حيرة من أمره الآن ويحاول فهم ما يعنيه الرئيس الأميركي.وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع بأن أميركا لم تخطر إسرائيل مسبقا بإعلان الهدنة مع " الله".وأضاف أن لم تكن على علم بقرار ترامب بشأن "أنصار الله"، مؤكدا أن الرئيس الأميركي فاجأهم.وفي السياق، قالت صحيفة " " إنه من المتوقع أن يصدر توضيحا خلال الساعات المقبلة بشأن وقف إطلاق النار بين والحوثيين.ولفتت الصحيفة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل مشمولة بالاتفاق الذي أعلنه ترامب.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي أن ستوقف الضربات على اليمن.وصرح ترامب بأن الحوثيين في اليمن "استسلموا" للولايات المتحدة ويقولون إنهم لن يهاجموا السفن.وأضاف: "الحوثيون قالوا البارحة إنهم لم يعودوا يريدون القتال وهذه جيدة، سنتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن، أقبل كلمة الحوثيين بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".كما أشار ترامب إلى أنه سيصدر "إعلانا مهما جدا" قبل زيارته المرتقبة إلى هذا الشهر، قائلا "أعتقد أنه قبل الجولة سيكون لدينا إعلان مهم جدا جدا نصدره.. لن أكشف عنه وهو إيجابي للغاية".ومن المقرر أن يجري الرئيس الأميركي زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل وقطر والإمارات في الفترة من 13 وحتى 16 أيار 2025.