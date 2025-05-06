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عربي-دولي

بعد إعلان ترامب وقف الضربات على اليمن.. إسرائيل "مصدومة"

Lebanon 24
06-05-2025 | 13:07
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قالت "القناة 12" الاسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، إن إسرائيل مصدومة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف شن ضربات على اليمن.
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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ترامب يعلن وقف "ضرباته" على اليمن ولم يقل إنه مستمر بحماية إسرائيل من ضرباتهم.

وأفادت بأن المستوى السياسي تفاجأ بكلام ترامب سواء فيما يتعلق باليمن أو فيما يتعلق بـ"الإعلان الكبير".

وأشارت إلى أن المستوى السياسي في حيرة من أمره الآن ويحاول فهم ما يعنيه الرئيس الأميركي.

وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع بأن أميركا لم تخطر إسرائيل مسبقا بإعلان الهدنة مع "أنصار الله".

وأضاف أن تل أبيب لم تكن على علم بقرار ترامب بشأن "أنصار الله"، مؤكدا أن الرئيس الأميركي فاجأهم.

وفي السياق، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه من المتوقع أن يصدر البيت الأبيض توضيحا خلال الساعات المقبلة بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل مشمولة بالاتفاق الذي أعلنه ترامب.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي أن واشنطن ستوقف الضربات على اليمن.

وصرح دونالد ترامب بأن الحوثيين في اليمن "استسلموا" للولايات المتحدة ويقولون إنهم لن يهاجموا السفن.

وأضاف: "الحوثيون قالوا البارحة إنهم لم يعودوا يريدون القتال وهذه أخبار جيدة، سنتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن، أقبل كلمة الحوثيين بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".

كما أشار ترامب إلى أنه سيصدر "إعلانا مهما جدا" قبل زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط هذا الشهر، قائلا "أعتقد أنه قبل الجولة سيكون لدينا إعلان مهم جدا جدا نصدره.. لن أكشف عنه وهو إيجابي للغاية".

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأميركي زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل السعودية وقطر والإمارات في الفترة من 13 وحتى 16 أيار 2025.
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