بعد العقوبات.. دولة جديدة سيتم تجميع هواتف آيفون داخلها

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تعتزم شركة "آبل" الأميركية نقل جمع هواتف "آيفون" إلى بشكل كامل خلال السنوات المقبلة، وجاء ذلك بحسب ما صرح به وزير الاتصالات شري جيوتيراديتيا سينديا.ونقلت وكالة "برس تراست" عن سينديا قوله "قررت شركة "آبل" تجميع جميع هواتفها المحمولة في الهند في السنوات المقبلة. عندما تستثمر في الهند، فإنك تختار القدرة على تحمل التكاليف والموثوقية والأصالة".وأكد سينديا أن نقل خط إنتاج "آيفون" إلى الهند "يعد قرارا اقتصاديا ذكيا لكل شركة مصنعة لمعدات الاتصالات".ويمثل قرار مثل هذا رد فعل مباشرا على أجندة لـ"الرسوم المتبادلة"، حيث فرضت إدارته سابقا رسوما جمركية باهظة على .