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إقتصاد
بعد العقوبات.. دولة جديدة سيتم تجميع هواتف آيفون داخلها
Lebanon 24
06-05-2025
|
14:18
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تعتزم شركة "آبل" الأميركية نقل جمع هواتف "آيفون" إلى
الهند
بشكل كامل خلال السنوات المقبلة، وجاء ذلك بحسب ما صرح به وزير الاتصالات
الهندي
شري جيوتيراديتيا سينديا.
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ونقلت وكالة "برس تراست"
الهندية
عن سينديا قوله "قررت شركة "آبل" تجميع جميع هواتفها المحمولة في الهند في السنوات المقبلة. عندما تستثمر في الهند، فإنك تختار القدرة على تحمل التكاليف والموثوقية والأصالة".
وأكد سينديا أن نقل خط إنتاج "آيفون" إلى الهند "يعد قرارا اقتصاديا ذكيا لكل شركة مصنعة لمعدات الاتصالات".
ويمثل قرار مثل هذا رد فعل مباشرا على أجندة
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
لـ"الرسوم المتبادلة"، حيث فرضت إدارته سابقا رسوما جمركية باهظة على
الصين
.
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