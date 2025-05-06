وصف نتنياهو بالمهزوم والمأزوم.. مسؤول حوثي بكلام صادم!

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وقال عامر: "‏مأزق رئيس حكومة الإبادة والاجرام الاسرائيلي يتضاعف مع إرادة اليمن قيادة وشعبا في مساندة مظلومية غزة".وأضاف أن "الصاروخ اليمني الذي ضرب مطار " " الأكثر تحصينا بدد وهم التفوق الاسرائيلي".وشدد على أن "‏الصاروخ اليمني الذي ضرب مطار "بن غوريون" فضح استهداف لمصالح الشعب اليمني وتهاوي الردع الاسرائيلي".وأشار إلى أن "نتنياهو المهزوم والمأزوم سيتباهى بصور الدخان المتصاعد من محطات الكهرباء أمام شعبه فاقد الأمان والثقة".واستهدفت اليوم مصنع إسمنت عمران ومحطات كهرباء ذهبان وعصر وحزيز ومواقع في جبل عطان، فضلا عن استهداف .