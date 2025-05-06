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عربي-دولي

وصف نتنياهو بالمهزوم والمأزوم.. مسؤول حوثي بكلام صادم!

Lebanon 24
06-05-2025 | 14:11
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أكد وزير الخارجية اليمني بحكومة صنعاء جمال عامر أن الصاروخ اليمني الذي ضرب مطار بن غوريون في تل أبيب بدد وهم التفوق الإسرائيلي.
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وقال عامر: "‏مأزق رئيس حكومة الإبادة والاجرام الاسرائيلي يتضاعف مع إرادة اليمن قيادة وشعبا في مساندة مظلومية غزة".

وأضاف أن "الصاروخ اليمني الذي ضرب مطار "بن غوريون" الأكثر تحصينا بدد وهم التفوق الاسرائيلي".

وشدد على أن "‏الصاروخ اليمني الذي ضرب مطار "بن غوريون" فضح استهداف نتنياهو لمصالح الشعب اليمني وتهاوي الردع الاسرائيلي".

وأشار إلى أن "نتنياهو المهزوم والمأزوم سيتباهى بصور الدخان المتصاعد من محطات الكهرباء أمام شعبه فاقد الأمان والثقة".

واستهدفت الغارات الإسرائيلية اليوم مصنع إسمنت عمران ومحطات كهرباء ذهبان وعصر وحزيز ومواقع في جبل عطان، فضلا عن استهداف مطار صنعاء.
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